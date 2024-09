Obras do MUVI: ajustes e melhorias na região de Neves - Divulgação

Obras do MUVI: ajustes e melhorias na região de NevesDivulgação

Publicado 06/09/2024 20:06

São Gonçalo - A parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades, e a Prefeitura de São Gonçalo na execução das obras de Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI) vem avançando no município e se encontra na fase final na região de Neves e Vila Lage.

Quem passa no trecho 1 do MUVI, entre os bairros de Neves e Porto Velho, já consegue identificar as melhorias no local. Moradores da rua Maurício de Abreu, que passou de via secundária para principal corredor viário no sentido São Gonçalo, comentam sobre a valorização da região.

“Era complicado morar aqui. Tinha muitos buracos na rua, era muito escuro e tudo alagava. Para mim melhorou bastante, pois eu tinha que andar mais até chegar ao ponto de ônibus e agora ficou mais perto. Está mais bonito e valorizou bastante”, destacou Roberto Silva, de 66 anos, morador do Vila Lage.

O MUVI chega para transformar a dinâmica urbana, a paisagem da cidade e trazer praticidade para os gonçalenses. Ruas e bairros conhecidos por serem abandonados estão passando por mudanças que incluem a expansão e revitalização de calçadas, instalação de faixas de pedestres, criação de ciclovias, novos pontos de ônibus com abrigos e criação de áreas verdes.

À medida que o projeto avança, o entusiasmo e a esperança da população se tornam visíveis, destacando o papel crucial das obras na transformação do espaço urbano e na melhoria da qualidade de vida local.