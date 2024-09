São Gonçalo: shopping promove feira de adoção de pets - Divulgação

Publicado 05/09/2024 17:57 | Atualizado 05/09/2024 17:59

São Gonçalo - Em setembro, o São Gonçalo Shopping estará promovendo duas ações solidárias com o objetivo de engajar a comunidade local e contribuir para o bem-estar animal e infantil.

No dia 8 de setembro, será realizada uma Campanha de Adoção de Pets em parceria com a ONG Leve um Anjo para Casa. A partir das 11h, ao lado do Pula Park, cães e gatos resgatados de situações de abandono e maus-tratos estarão disponíveis para adoção. Os animais passaram por avaliação veterinária, foram vacinados e vermifugados, estando prontos para encontrar um novo lar. A ação busca conscientizar o público sobre a importância da adoção responsável e dos cuidados necessários para garantir a saúde e bem-estar dos pets.



Paralelamente, o shopping inicia sua campanha de arrecadação de brinquedos para o Dia das Crianças, que já começou e acontece até dia 05 de outubro. Durante esse período, os clientes poderão doar brinquedos novos ou em bom estado na caixa coletora localizada no 2º piso, em frente ao cinema. As doações serão encaminhadas para a ONG Por Gentileza, que auxilia comunidades em situação de vulnerabilidade, levando alegria e esperança para muitas crianças no Dia das Crianças.



Essas iniciativas refletem o compromisso do São Gonçalo Shopping em promover a solidariedade e o engajamento em causas sociais importantes, reforçando sua atuação como um centro de integração comunitária.

Serviço

Evento: Campanha de Adoção de Pets

Data: 08 de setembro de 2024

Horário: A partir das 11h

Local: São Gonçalo Shopping, ao lado do Pula Park

Parceria: ONG Leve um Anjo para Casa



Evento: Campanha de Arrecadação de Brinquedos

Período: Até dia 05 de outubro

Local: 2º piso, em frente ao cinema – São Gonçalo Shopping

Beneficiada: ONG Por Gentileza