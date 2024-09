Dimas Gadelha e Fabiano Horta: campanha em São Gonçalo - Divulgação

Dimas Gadelha e Fabiano Horta: campanha em São GonçaloDivulgação

Publicado 04/09/2024 20:57

São Gonçalo - A moeda social Mumbuca, os ônibus gratuitos vermelhinhos e o Passaporte universitário foram os principais projetos que o prefeito de Maricá Fabiano Horta explicou o funcionamento. Horta caminhou ao lado do candidato Dimas Gadelha e da candidata a vice-prefeita Aparecida Panisset pelas ruas do Calçadão de Alcântara.

Abordado por populares, Fabiano Horta, agradeceu o carinho recebido e explicou que acredita no potencial de São Gonçalo."Queremos para São Gonçalo o mesmo progresso que tivemos em Maricá através de políticas públicas pensadas para melhorar a vida das pessoas. O Tarifa Zero, o Passaporte universitário que dá acesso gratuito à faculdade, a moeda social e tudo isso é possível em São Gonçalo para mudar a vida só povo. Por isso o voto é 13, Dimas Gadelha", afirmou o prefeito de Maricá.

Dimas esclareceu como pretende implantar em São Gonçalo as políticas públicas que deram certo em Maricá. "É preciso ter força de vontade, eleger prioridades e foi assim que há quase 16 anos quando Maricá não tinha esse orçamento bilionário que tem atualmente começou a colocar em prática as políticas públicas que a população conhece hoje. São Gonçalo teve no último ano um orçamento bilionário também, foram mais de 2 bilhões de reais em recursos e não investiram no povo, não construíram uma única escola e ainda tiveram coragem de reduzir o salário dos professores. A gente vai fazer diferente e tenho Fabiano Horta e o governo de Maricá com os melhores exemplos", declarou Dimas.