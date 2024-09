Aulas: o curso busca formar novas talentos para uma nova geração de artistas visuais em São Gonçalo - Divulgação

Aulas: o curso busca formar novas talentos para uma nova geração de artistas visuais em São GonçaloDivulgação

Publicado 04/09/2024 17:34

São Gonçalo - Tiveram início, nesta terça-feira (3), as aulas do 'Curso Arte na Rua', que vai ensinar, de forma gratuita, técnicas de grafite, desenho técnico, técnicas de muralismo, dentre outros temas da arte. As aulas do curso estão sendo ministradas na Casa do Empreendedor e são oferecidas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo. O curso terá duração de dois meses.

Ministradas pelo artista William Ferreira Peixoto, mais conhecido como William Kotó, sob a supervisão do artista Marcelo Eco, as aulas estão ocorrendo às terças e quintas-feiras, com turmas divididas em diversos horários.

Para Eco, o curso busca formar novas talentos para uma nova geração de artistas visuais em São Gonçalo. "O curso é muito precioso, já que será o responsável por uma nova geração de artistas visuais na cidade. William Kotó é um dos grandes nomes do grafite e da tatuagem no município. Os alunos estão em ótimas mãos e também participarão de experiências nos painéis com artistas do projeto Cidade Ilustrada", afirmou.

Para Kotó, é um privilégio poder passar seus ensinamentos para os alunos. "Sou tatuador, mas o grafite marcou o início da minha carreira e o Marcelo Eco era minha referência quando eu fazia pintura nas ruas. Agora, vou repassar o que sei das técnicas de luz e sombra, letras e anatomia para serem utilizadas nos muros. A ideia desse curso é muito legal e é uma honra ensinar os jovens talentos", afirmou o tatuador, que é nascido em São Gonçalo e tem 42 anos.

Um dos alunos do curso é Fabiano Rodrigues Marques, que atua como tatuador. Ele soube do curso pela internet e resolveu se inscrever. "Achei interessante! Eu sempre tive interesse na técnica do grafite, mas nunca tive alguém que pudesse orientar nesse sentido. Estou gostando do curso e ele soma com a minha profissão", disse ele, que tem 40 anos e mora no Centro de São Gonçalo.