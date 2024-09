Durante discurso realizado na última semana, Capitão falou sobre a atenção aos pacientes oncológicos da cidade - Divulgação

Publicado 02/09/2024 17:59

Niterói - Nesta segunda-feira (2), Capitão Nelson (PL), candidato à reeleição como prefeito de São Gonçalo, gravou programas eleitorais que serão veiculados na TV e cumpriu agenda de governo. O candidato teve dias de agenda movimentada na noite de sexta-feira (30) e durante o dia de sábado (31).

Na noite de sexta-feira, Capitão participou de três reuniões com apoiadores e candidatos a vereador. No sábado, participou de uma grande reunião pela manhã no Pacheco, junto ao vereador Nelsinho Ruas. O atual prefeito teve a companhia da primeira dama, Marinete Ruas, do candidato a vice-prefeito na chapa, João Ventura, do atual vice-prefeito Sérgio Gevú, do deputado estadual Douglas Ruas e o deputado federal Altineu Côrtes. Durante a tarde e noite de sábado, teve mais três reuniões junto a candidatos a vereador.

Durante discurso realizado na última semana, Capitão falou sobre a atenção aos pacientes oncológicos da cidade e que, caso seja reeleito, também vai continuar a investir no tratamento do câncer, para que os gonçalenses realizem toda a jornada no município.

“Planejamos e montamos o Hospital do Câncer e do Coração (Hccor), na Lagoinha. O Hccor hoje faz cateterismo, angioplastia, revascularização e algo que era considerado mistério na cidade: as cirurgias de câncer, que já estamos fazendo aqui em São Gonçalo. O Hccor, além de fazer cirurgias oncológicas, também vai ter quimioterapia, para o gonçalense não precisar fazer tratamento em outra cidade. Vai fazer aqui!”, afirmou Capitão, destacando ainda a reforma e construção de 48 unidades de saúde durante a sua gestão.

Na noite desta segunda-feira, Capitão Nelson tem duas reuniões com candidatos a vereador.