Capitão Nelson: prefeito é o preferido para comandar a cidade mais quatro anosDivulgação

Publicado 30/08/2024 08:09

São Gonçalo - Capitão Nelson tem 86% das intenção de votos na corrida pela eleição para a prefeitura de São Gonçalo. É o que diz a pesquisa eleitoral do Instituto Ágora / O DIA, realizada entre os dias 23 e 24 de agosto.

Levando-se em conta que para ser eleito é preciso 50% mais 1% dos votos válidos, Capitão seria eleito em primeiro turno nos seguintes cenários avaliados: intenção de votos estimulada, intenção de votos espontânea e votos válidos.

A pesquisa de intenções de votos válidos considera os eleitores que de fato irão escolher um candidato no pleito de outubro, sem contabilizar votos brancos e nulos. Este levantamento mostra Capitão Nelson liderando a corrida eleitoral em São Gonçalo, com 86% das intenções de voto, seguido de Dimas Gadelha (PT) com 8% e Viviane Carvalho (PMN) com 3% das intenções de voto. O candidato Professor Josemar aparece com 2%. Já Reginaldo Afonso (PSTU) e Jaqueline Pedroza (Novo), têm 1%.

“É extremamente gratificante saber que o trabalho que vem sendo feito em São Gonçalo está sendo reconhecido pela população. Nada disso aconteceu num estalar de dedos. Todos os dias estou nas ruas, fiscalizo e cobro empenho das pessoas que trabalham no governo. Tivemos que nos dedicar a deixar para trás os anos de atraso e realizar entregas que mudaram a vida do gonçalense”, disse o prefeito Capitão Nelson.

Na pesquisa estimulada, que apresenta o nome de todos os candidatos à prefeitura, Capitão Nelson aprece com 75% das intenções de voto, seguido de Dimas Gadelha, com 7%, e Viviane Carvalho, com 3%. Na pesquisa espontânea, aquela que não apresenta nenhum nome de candidato aos entrevistados, Capitão Nelson aparece com 58% das intenções de voto, seguido de Dimas Gadelha, com 3% e Viviane Carvalho, com 1%. A mesma pesquisa também avaliou a aprovação de governo da gestão Capitão Nelson. Questionados sobre como avaliariam o trabalho do atual prefeito, 40% dos entrevistados consideram que Capitão vem fazendo um bom trabalho, 39% classificam como ótimo, 11% regular, 2% ruim e 3% como péssimo. 5 % não souberam ou não responderam.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-02345/2024. Ao todo, foram ouvidos 830 eleitores. O levantamento atinge um grau de confiança de 95%, com margem estimada de erro de aproximadamente 3,4 pontos percentuais para os resultados gerais.