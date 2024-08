Vagas de emprego: São Gonçalo encaminha candidatos - Divulgação

Vagas de emprego: São Gonçalo encaminha candidatosDivulgação

Publicado 27/08/2024 17:46

São Gonçalo - A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura, através da Subsecretaria de Trabalho e em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (Sine), oferecerá 13 vagas de trabalho para os gonçalenses. Os interessados devem comparecer ao espaço do Sine, localizado no 3° piso do Partage Shopping, que fica no Centro, nesta quarta (28) e quinta-feira (29), das 10h às 16h, para confirmar interesse nas vagas.

As 13 vagas disponibilizadas são as seguintes:



4 vagas para pintor automotivo (é necessário ter experiência na área, para ambos os sexos, com fundamental incompleto, pessoas entre 20 e 55 anos)

4 vagas para carregador, atuando em carga e descarga (para pessoas do sexo masculino que têm entre 20 e 45 anos, com experiência na área ou como servente de obras, com vigor físico, fundamental incompleto).



3 vagas para carpinteiro de esquadrias (com experiência na área, fundamental incompleto, para pessoas do sexo masculino que possuem entre 20 e 55 anos).

2 vagas para soldador (com experiência na área, para pessoas de ambos os sexos com idades entre 20 e 55 anos, com fundamental incompleto).



Serviço:



Os interessados devem comparecer das 10h às 16h, no Sine, que fica no terceiro piso do Partage Shopping, na Avenida Presidente Kennedy, 425, no Centro.