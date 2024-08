Incendio na Cesa de São Gonçalo: defesa civil fez reuniões e vistorias - Reprodução

Publicado 27/08/2024 17:22

São Gonçalo - A Defesa Civil da Prefeitura realizou, nesta manhã de terça-feira (27), uma vistoria técnica em companhia do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro para avaliar a estrutura dos imóveis afetados pelo incêndio que atingiu a Ceasa, no Colubandê, neste fim de semana. Mais duas lojas foram interditadas, uma de forma total e outra parcialmente. Ambas as estruturas ficam ao lado das lojas diretamente atingidas pelo fogo.

Depois da vistoria, foi feita uma reunião que contou com representantes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, da administração da Ceasa e os responsáveis legais pelas edificações atingidas pelo fogo. Ficou definido também que a estrutura administrativa do Ceasa irá buscar estratégias para realizar a limpeza dos imóveis atingidos pelo fogo. O trabalho será acompanhado por agentes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil.

Ao todo, quatro notificações de interdição foram emitidas pela Defesa Civil: uma para dois imóveis atingidos pelo fogo, que são do mesmo dono, uma para o terceiro imóvel atingido pelo fogo e as duas emitidas para os dois imóveis próximos, nesta terça-feira (27).

Ainda nesta manhã, havia pequenos focos de incêndio no local. Os bombeiros seguem buscando combater as chamas, de forma segura, do lado de fora, já que há riscos na estrutura, que está comprometida, e a entrada das equipes dos bombeiros não é indicada.

A Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo foi acionada para o incêndio, que teve início por volta das 23h de sábado (24). A primeira equipe da Defesa Civil municipal chegou ao local por volta da 1h de domingo e segue dando apoio aos bombeiros desde então. Ao todo, três galpões foram atingidos, sendo um de cereais, o segundo de plástico e o terceiro é um depósito onde ficavam mantidas caixas, dentre outros materiais.