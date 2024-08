Capitão Nelson: candidato à reeleição promete ainda mais obras - Divulgação

Publicado 27/08/2024 00:03

São Gonçalo - Nesta segunda-feira (26), Capitão Nelson (PL) gravou programas de rádio para a propaganda eleitoral em seu primeiro compromisso do dia. O candidato à reeleição como prefeito de São Gonçalo cumpriu compromissos de governo ao longo do dia.

Com uma agenda movimentada no último fim de semana, Capitão dedicou seu tempo aos eleitores em caminhadas e encontros com apoiadores, destacando os avanços conquistados em sua gestão e também falando sobre futuro, garantindo a continuidade das obras de infraestrutura em todo o município, caso seja reeleito.

"Bom Retiro não tinha nenhuma rua com esgoto canalizado, havia meia rua pavimentada e um posto de saúde caindo aos pedaços. Hoje é diferente. Esse posto está reformado e funcionando. Através da parceria com o Governo do Estado, garantimos obras de drenagem e pavimentação para o bairro, e a rede de água está entrando junto. Isso tudo é fruto de muito trabalho. Nós vamos avançar ainda mais em obras", disse o candidato, relembrando a grande frente de obras que vem sendo realizada no Jardim Bom Retiro.

Capitão Nelson tem pontuado a importância do próximo pleito eleitoral para a cidade de São Gonçalo e a participação de toda a população apta a exercer sua cidadania nas eleições. Nesta segunda-feira, Capitão participou de reuniões políticas durante a noite, junto a candidatos a vereador e apoiadores.