Inscrições abertas: nova turma de curso sobre empreendedorismo para mulheres - Divulgação

Inscrições abertas: nova turma de curso sobre empreendedorismo para mulheresDivulgação

Publicado 25/08/2024 09:33

São Gonçalo - A Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Prefeitura de São Gonçalo abriu as inscrições para a 12ª turma do projeto que capacita e qualifica mulheres para práticas empreendedoras através de uma parceria com o Sebrae. As aulas terão início no dia 26 de setembro e serão ministradas às quinta-feiras, das 13h às 17h, no Espaço Mais Conhecimento do Shopping Partage.

O curso gratuito oferece aulas teóricas sobre formalização, administração, planejamento de negócios, técnicas de vendas e uso das mídias sociais. O projeto busca formar mulheres para o mercado de trabalho, com dicas e orientações para aquelas que querem empreender e abrir o próprio negócio.

Com a finalização do curso, as mulheres ganham certificados e permanecem inseridas no projeto expondo seus produtos no Espaço Lidera Mulher, no Partage, e na Feira da Mulher Empreendedora, dando, assim, visibilidade aos seus trabalhos.

As interessadas devem se inscrever, até o dia 24 de setembro, através do e-mail inscricaolideramulher@gmail.com ou nos espaços físicos do Lidera Mulher (3º piso do Partage Shopping) e na Feira da Mulher Empreendedora (Praça Dr. Luiz Palmier). As vagas são limitadas.