Dimas Gadelha: Prefeito de Maricá veio ajudar na campanhaBruno Ramalho

Publicado 24/08/2024 19:35

São Gonçalo - Centenas de pessoas se reuniram no final da tarde deste sábado para a inauguração do comitê central da campanha Dimas Gadelha prefeito de São Gonçalo pela coligação "São Gonçalo merece muito mais". Dimas contou ainda com a presença do presidente regional do PT João Maurício e com a candidata a vice-prefeita Aparecida Panisset ao lado de candidatos a vereadores da coligação e aliados políticos.

Fabiano Horta já garantiu a presença na cidade nos próximos dias para auxiliar na campanha do Dimas. "A luta da campanha se dá nas redes, nas ruas, nas igrejas. Eu vejo o olhar do gonçalense de quem sonha com o futuro e quem cuida da família não é com arma na mão e violência, cuida e protege a família quem garante escola e creche, moradia pra quem tem vulnerabilidade social, quem garante a Tarifa zero pro povo. Maricá e São Gonçalo são cidades irmãs e a promessa do Vermelhinho em São Gonçalo só pode ser feita por quem tem compreensão da distribuição de renda e da importância para as pessoas. Podem arrumar um Airbnb pra mim que eu estarei aqui direto vocês na campanha", afirmou Fabiano Horta arrancando risos e aplausos da plateia.

Dimas Gadelha deu seu recado entusiasmado com a parceria. "É certo que a maior riqueza de uma cidade é o povo, cuidar das pessoas e a gente vive hoje uma cidade abandonada e sem investimentos para fazer o que realmente transforma a vida das pessoas. O recurso bilionário da Cedae foi usado para obras de maquiagem. Não construíram uma única escola nesta cidade e como o povo poderá ter um futuro melhor?", indagou Dimas.

O candidato falou ainda que as principais políticas públicas de Maricá que servem de exemplo para cidades do Brasil inteiro serão executadas em São Gonçalo. "Tenho muito orgulho de caminhar com vocês Fabiano e Joãozinho que são inspirações ao lado do Quaquá que há quase 16 anos iniciaram essas transformações e a cidade de Maricá não tinha nem o orçamento bilionário que temos hoje em São Gonçalo, ao contrário do que pregam. A gente vai ter escola, creche e oportunidades para a juventude, vamos aqui implantar uma moeda social e rotas de linhas de ônibus gratuitos pois o orçamento permite que isso seja feito. São Gonçalo quer sim ser igual a Maricá e ter a chance de crescer cuidando das pessoas que mais precisam", finalizou Dimas Gadelha.

A coligação "São Gonçalo merece muito mais" reúne PT, PDT, PV, PCdoB, PSB, PSD e PRTB. Neste domingo, Dimas e Panisset realizam corpo a corpo nas feiras livres de Neves e de Alcântara.