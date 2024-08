Prefeitura de São Gonçalo: abertos os editais da Lei Aldir Blanc - Divulgação

Prefeitura de São Gonçalo: abertos os editais da Lei Aldir BlancDivulgação

Publicado 22/08/2024 14:01

São Gonçalo - Estão abertas as inscrições para os interessados em participar do processo de seleção de projetos culturais a serem beneficiados com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) em São Gonçalo. Nesta quinta-feira, a Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo lançou dois editais, para contemplar pessoas físicas e jurídicas. O chamamento público está no Diário Oficial desta quinta (22 de agosto).

O município recebeu R$ 5.476.193, 32 para operar a PNAB, podendo aprovar até 136 projetos de trabalhadores da cultura (artistas, técnicos, produtores e gestores culturais). Os artistas e produtores culturais interessados em participar da chamada têm até 20 de setembro para efetuar a inscrição.

São dois editais: Legado SG (para pessoas físicas) e Multilinguagens (para pessoas jurídicas), beneficiando todas as linguagens artísticas e culturais, além de fortalecer a economia criativa de São Gonçalo por meio da comunidade de artistas e produtores culturais.

O Edital Legado SG (PF) conta com uma categoria de apoio intitulada Legado SG e possui 100 vagas de R$ 5 mil. O Edital Multilinguagens (PJ) possui cinco categorias de apoio: Megaeventos (1 vaga de R$ 500 mil); Estruturas e Shows de Grande Porte (6 vagas de R$ 250 mil); Ações Gerais de Grande Porte (5 vagas de R$ 100 mil); Ações Gerais de Médio Porte (10 vagas de R$ 50 mil); e Ações Gerais de Pequeno Porte (15 vagas de R$ 20 mil).