Campanha: Dimas ouviu comerciantes que reclamam sobre a falta de incentivos para manter seus negócios na cidade - Bruno Ramalho

Campanha: Dimas ouviu comerciantes que reclamam sobre a falta de incentivos para manter seus negócios na cidadeBruno Ramalho

Publicado 21/08/2024 18:20 | Atualizado 21/08/2024 18:20

São Gonçalo - Em caminhada pelos bairros de Santa Isabel e Pacheco, Dimas Gadelha candidato da coligação "São Gonçalo Merece Muito Mais" ouviu moradores e principalmente pequenos comerciantes da região e explicou como funciona a moeda social, projeto bem-sucedido em Maricá, que será implementado em São Gonçalo, caso seja eleito.

"A gente tem na cidade vizinha Maricá a maior revolução econômica da região que é a moeda social Mumbuca que atualmente é aceita em mais de 14 mil estabelecimentos comerciais lá. Desde o cachorro quente, ao remédio e alimentação você pode pagar com a Mumbuca. Até o auxílio alimentação dos servidores municipais é pago no cartão da moeda social e isso faz com que pequenos e médios comerciantes e até os empreendedores como as manicures façam parte dessa economia. Aqui em São Gonçalo a gente vai implantar a moeda social Tamoio e ela vai ampliar as chances de desenvolvimento economico da cidade", afirmou Dimas.

Ao lado da candidata a vice-prefeita Aparecida Panisset, Dimas ouviu comerciantes que reclamam sobre a falta de incentivos para manter seus negócios na cidade.

"Precisamos garantir que o povo de São Gonçalo continue aqui, ao invés de ir para Maricá em busca de políticas públicas que a gente sabe que também podemos ter aqui. Não tem mágica, não tem que gastar rios de dinheiro, é só saber onde priorizar os recursos municipais", enfatizou Dimas, seguido por Panisset que lembrou que a cidade nunca teve tantos recursos.

"Eles falam que Maricá tem royalties, mas São Gonçalo recebeu milhões em royalties, além de mais de 1 bilhão de reais da venda da Cedae e o que eles fizeram? Nenhuma política pública para mudar a vida do povo. De quê adianta?, indagou Panisset. Dimas e Panisset fazem parte da coligação do que reúne PT, PDT, PV, PCdoB, PSB, PSD e PRTB.