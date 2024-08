São Gonçalo Shopping: Castramóvel estará no estacionamento até dia 27 - Divulgação

São Gonçalo Shopping: Castramóvel estará no estacionamento até dia 27Divulgação

Publicado 21/08/2024 14:31

São Gonçalo - O São Gonçalo Shopping, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, anuncia o lançamento do Castramóvel -- uma iniciativa que visa oferecer um serviço essencial de castração gratuita para cães e gatos. A ação acontece até o dia 27 de setembro no estacionamento externo do shopping.

O Castramóvel, um veículo adaptado especialmente para este propósito, contará com uma equipe de veterinários e profissionais da saúde animal, garantindo que todos os procedimentos sejam realizados com o máximo de segurança e cuidado. Este serviço é fundamental para promover o controle populacional de pets e contribuir para a saúde e o bem-estar dos animais.

A iniciativa é uma oportunidade valiosa para a comunidade local, oferecendo um serviço acessível e essencial para todos. O São Gonçalo Shopping reafirma seu compromisso com o bem-estar da população e dos seus animais de estimação, proporcionando mais um serviço de qualidade ao alcance de todos.

SERVIÇO

Evento: Castramóvel

Data: até o dia 27 de setembro

Local: Estacionamento externo do São Gonçalo Shopping