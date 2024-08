Caixa Ninho: espetáculo infantil terá única apresentação no SESC São Gonçalo - Alexandre Brum

Publicado 21/08/2024 07:37

São Gonçalo - Depois de passar por festivais e diversos teatros brasileiros, o espetáculo Caixa Ninho, que estreou na cidade maravilhosa em 2022, fará um giro pelas unidades do Sesc RJ. Por isso aporta em São Gonçalo (24/8).



Em um formato bastante atraente para as crianças da primeira infância, de até 6 anos de idade, 720 caixas de papelão fazem parte do cenário, por onde a magia acontece. Com elas, é possível brincar com os pequenos dando formas diferentes, além de ser uma oportunidade única de entrar no mundo lúdico da criança, estimulando a imaginação e a criatividade. E foi pesquisando mais a fundo este objeto de desejo infantil, que o coletivo Eranos Círculo de Arte, Companhia de Itajaí – Santa Catarina – chegou ao formato da peça, já assistida por cerca de 2400 pessoas em 60 apresentações.



Para o diretor Leandro Maman, é uma grande responsabilidade, e também sempre extremamente gratificante levar o espetáculo em cidades do interior, principalmente para as crianças da primeira infância, que muitas vezes estão participando pela primeira vez de uma experiência teatral. “Somos testemunha do profundo envolvimento com a obra, desde as crianças mais novinhas”, diz.



Ao longo da trajetória, o Eranos Círculo de Arte, de 2009, coleciona prêmios, participações em festivais e circulação em todo o país. É ganhador de 6 prêmios CBTIJ (Centro Brasileiro de Teatro para Infância e Juventude): melhor espetáculo para a primeira infância, direção, formas animadas, adereços, direção de produção e programação visual. E conta com a participação no mais importante festival do Brasil destinado à primeira infância, o Festival Primeiro Olhar.



Com expertise de trabalhos para este público, o grupo apresenta o conceito de protagonismo infantil: “onde as crianças estão no centro de todo o processo de criação das obras, até a participação efetiva durante as apresentações – os pequenos podem se relacionar de forma espontânea e sentir-se parte integrante do espetáculo (eles podem falar, atuar, ajudar a atriz na condução do roteiro, além de abrir a construção de um diálogo) – , o que os torna parte do espaço estético e criativo da peça. E com Caixa Ninho, o grupo continua a se aprofundar nesta esfera”, explica a autora, atriz e pesquisadora Sandra Coelho. Leandro Maman além de diretor, integra o elenco da circulação em companhia da atriz e pesquisadora de arte para a primeira infância Jéssica Fritzen. O palco é compartilhado também com a musicista Hedra Rockenbach, autora da ambientação sonora realizada ao vivo.



Para aproximar-se deste universo de 1 a 6 anos de idade, o Eranos apostou na vivência das relações que vem desenvolvendo em pesquisa prática, realizando oficinas com crianças de escolas públicas de Itajaí (SC) através de propostas lúdicas, jogos e principalmente a observação de suas relações com o espaço e os brinquedos não estruturados, norteando a pesquisa para a construção dramatúrgica.



A sinopse dá a dimensão do que as crianças podem esperar do espetáculo: Caixa Ninho é um acontecimento teatral para a primeira infância, onde as crianças são convidadas a entrar num universo de caixas de papelão - um cenário intimista, lúdico e modular - um espaço compartilhado de relação e construção em que tudo é possível. Neste mundo de caixas, crianças e adultos encontram um ninho e presenciam os primeiros voos de uma caixa passarinho. O elenco fica junto às caixas e estabelece este vínculo de construção e acolhimento. “A relação que as crianças estabelecem com as caixas – compreendidas aqui como brinquedos não estruturados, ou seja, não possuem uma funcionalidade específica -, foi o ponto de partida para a criação da peça” - completa Sandra Coelho.



O cenário da peça é composto por um grande número de caixas de papelão, em uma ideia de construção cenográfica fluída, onde a criança que participa do espetáculo possa interagir fisicamente, tornando-se também protagonista na relação e composição do espaço cênico e do jogo dramatúrgico, com mediação e condução do elenco.