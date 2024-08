Dimas Gadelha: ônibus com tarifa zero é um dos projetos do candidato - Bruno Ramalho

Dimas Gadelha: ônibus com tarifa zero é um dos projetos do candidatoBruno Ramalho

Publicado 20/08/2024 10:56

São Gonçalo - Dimas Gadelha e Aparecida Panisset fizeram caminhada e corpo a corpo pelo bairro Trindade nesta segunda-feira, 19 de agosto. O candidato à prefeitura de São Gonçalo e sua vice na chapa da coligação "São Gonçalo Merece Muito Mais" conversaram com moradores e comerciantes explicando como funcionará o Tarifa Zero na cidade.

"Iniciamente iremos implantar alguns corredores viários com os ônibus gratuitos. São Gonçalo pode ter sim transporte de graça para a população e é viável. Atualmente o município gasta muito com gratuidade e a população tem um transporte de péssima qualidade. Passagens caras e alguns bairros que nem são atendidos. O Tarifa Zero é uma questão de prioridade", declarou Dimas Gadelha ao lado de Aparecida Panisset.

Nesta terça-feira, Dimas e Panisset farão caminhadas e corpo a corpo pelos bairros Mutuá e Nova Cidade, pela manhã e a tarde respectivamente.