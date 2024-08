Furto de grades: os agentes da Guarda foram acionados via rádio após os acusados serem flagrados pelas câmeras da Central de Segurança de São Gonçalo - Divulgação

Furto de grades: os agentes da Guarda foram acionados via rádio após os acusados serem flagrados pelas câmeras da Central de Segurança de São GonçaloDivulgação

Publicado 16/08/2024 18:00

São Gonçalo - Agentes da Guarda Municipal de São Gonçalo prenderam dois homens que estavam furtando grades de alumínio do Restaurante do Povo, localizado na Rua São Pedro de Alcântara, no Alcântara, nesta noite de quinta-feira (15). Um dos suspeitos, inclusive, ofereceu resistência ao ser detido, tendo que ser algemado.

Os agentes da Guarda foram acionados via rádio após os acusados serem flagrados pelas câmeras da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG) praticando o furto. Nas imagens, foi possível ver que os acusados haviam pulado o muro do Restaurante do Povo e estavam furtando as grades. No local, os agentes encontraram os homens e montaram um cerco tático para abordá-los. Os acusados foram detidos enquanto saíam do local com o produto do furto. Um dos homens precisou ser algemado, pois estava alterado e oferecia risco aos agentes.

Foi dada a voz de prisão contra os acusados e ambos foram revistados. Com eles, foram encontradas oito barras de alumínio, cada uma com cerca de 4 metros de comprimento, furtadas do local. Inicialmente, os suspeitos foram encaminhados para a 74ª DP (Alcântara) e, em seguida, para a 73ª DP (Neves). A dupla já possuía passagens criminais pelo crime de roubo, dentre outros.