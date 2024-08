Segurança: agentes da Guarda Municipal prenderam três homens que estavam furtando quatro portões de alumínio na Avenida Jornalista Roberto Marinho - Divulgação

Segurança: agentes da Guarda Municipal prenderam três homens que estavam furtando quatro portões de alumínio na Avenida Jornalista Roberto MarinhoDivulgação

Publicado 16/08/2024 10:28

São Gonçalo - Agentes da Guarda Municipal de São Gonçalo prenderam três homens que estavam furtando quatro portões de alumínio na Avenida Jornalista Roberto Marinho, no bairro Jardim Alcântara, nesta madrugada de quinta-feira (15). Os acusados foram localizados após o flagrante das câmeras da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG).

Os agentes da Central de Segurança visualizaram os três homens furtando as portas de alumínio que servem como proteção do quadro de luz de um prédio comercial no Jardim Alcântara e acionaram a Guarda que, por sua vez, enviou equipes imediatamente ao local. Os guardas encontraram os suspeitos separados em dois grupos transportando os portões furtados.

Um dos suspeitos, que estava sozinho, transportava as portas acima da cabeça. Ele foi detido. Em um segundo ponto, os guardas encontraram os outros dois suspeitos que, ao perceberem a aproximação dos policiais, deixaram a porta de alumínio que carregavam encostada em um poste e saíram andando. Eles foram abordados em seguida.

Ainda durante a abordagem, os suspeitos chegaram a discutir já que dois acusaram o terceiro de ter denunciado a situação. Os homens foram contidos e encaminhados para a 74ª DP (Alcântara), onde o material furtado ficou apreendido. Os acusados foram levados, em seguida, para a 73ª DP (Neves), onde foram presos em flagrante.