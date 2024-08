São Gonçalo: prêmio por avanços na tecnologia e inovação no Innovation Week - Divulgação

Publicado 13/08/2024 17:31

São Gonçalo - O município de São Gonçalo ficou em segundo lugar no Prêmio Maturidade Digital, categoria RJ Digital Municípios, concedido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. O prêmio inédito tem foco nos municípios, com objetivo de avaliar os índices de qualidade de serviço público, inovação, governança, gestão digital, infraestrutura e segurança. O primeiro lugar ficou com o município de Teresópolis.

O anúncio da premiação aconteceu nesta terça-feira (13), durante o primeiro dia da quarta edição da Rio Innovation Week, maior conferência global de tecnologia e inovação, que está acontecendo no Píer Mauá. A secretária de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) de São Gonçalo, Rafaela Santana, recebeu o troféu em nome do município.

Nos últimos anos, a Prefeitura desenvolveu projetos focados na melhoria do serviço prestado através do uso da tecnologia, com a digitalização de serviços públicos. Dentre as melhorias, destacam-se processo de matrícula na rede de ensino totalmente on-line; a implantação do Sistema Eletrônico de Informação, a partir da Secretaria de Administração; e o sistema único de dados na rede de saúde.

A Semgipe desenvolveu o projeto Colabore SG, com a implementação de um aplicativo gratuito, onde atualmente o cidadão tem acesso a mais de 40 serviços na palma da sua mão. O projeto vem se destacando com o pioneirismo na digitalização de diversos serviços, como a solicitação da carteirinha da pessoa autista e agendamento gratuito da castração de pets.