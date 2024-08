Pietra e Rodrigo: feijoada do Tigre neste sábado - Divulgação

Pietra e Rodrigo: feijoada do Tigre neste sábadoDivulgação

Publicado 08/08/2024 16:51

São Gonçalo - O fim de semana de comemoração pelo Dia dos Pais será de muito samba e feijoada na quadra da Unidos do Porto da Pedra. A escola de samba que representa o município de São Gonçalo, realizará mais uma edição da Feijoada do Tigre, no sábado, 10 de agosto, a partir das 13h, um evento mensal que reúne a comunidade e os segmentos para um boa resenha no período que antecede os ensaios da vermelha e branca.



Para este mês, o agito está garantido com o grupo Nosso Samba e com a presença da coirmã União de Maricá, que se apresentará com todos os seus segmentos, já dando uma prévia do que virá na temporada de preparação para o carnaval 2025.



Para abrilhantar mais o sábado de festa, a Porto da Pedra apresentará de forma oficial, todo o elenco que defenderá o pavilhão vermelho e branco na Sapucaí no próximo ano. Pietra Brum, nova porta-bandeira da agremiação, vai estrear com o primeiro pavilhão do Tigre, com uma apresentação emocionante ao lado de Rodrigo França.



A entrada é franca e a venda antecipada da feijoada já está liberada com valor de R$15. No dia do evento, o prato da iguaria custará R$20. Mesas também estão disponíveis a R$40, assim como os camarotes que saem no valor de R$250, com 15 pulseiras. A cerveja geladíssima é garantia da casa com balde de latão a R$45. Informações e vendas antecipadas pelo telefone (21)98531-5102. A quadra da Porto da Pedra fica na Travessa João Silva, 84 - Porto da Pedra.



Serviço

Evento: Feijoada do Tigre edição julho - Homenagem Dia dos Pais e apresentação da equipe 2025

Data : 10 de agosto, sábado

Horário: a partir das 13h

Atrações: Grupo Nosso Samba e União de Maricá

Valor: entrada grátis ; feijoada antecipada R$15, no dia do evento R$20; mesas R$40; camarotes R$250 (15 pulseiras)

classificação: Livre