Banda Rock Fellows: Dia de Rock para os pais em shopping de São Gonçalo - Divulgação

Publicado 06/08/2024 08:45

Niterói - Para celebrar o Dia dos Pais em grande estilo, o shopping Pátio Alcântara e o São Gonçalo Shopping prepararam uma série de atividades que prometem divertir e emocionar toda a família. As atrações vão desde transmissões de jogos e troca de figurinhas a shows gratuitos, garantindo momentos inesquecíveis para todos os pais e seus filhos.



No Pátio Alcântara o tema é "No Dia dos Pais o Pódio é Deles". Até o dia 10 de agosto o espaço celebra o Dia dos Pais com diversas atrações especiais. O evento destaca a importância dos pais com momentos de diversão e emoção. Das 09h às 21h, os visitantes poderão acompanhar a transmissão ao vivo dos jogos que estão acontecendo na Europa em uma TV instalada no lounge do L2, em frente à loja Futtebol. Além disso, haverá um espaço dedicado para a venda e troca de figurinhas do álbum do Brasil, proporcionando um ambiente interativo e animado para pais e filhos. No dia 10 de agosto, das 18h às 21h, o cantor Deivison Santos realizará um show especial em homenagem ao Dia dos Pais, na Praça de Alimentação. Com um repertório de pegadas conhecidas, o show promete encantar todos os presentes e celebrar a data de forma memorável. O evento é gratuito.

Já no São Gonçalo Shopping, o mote é "Rock para os Pais". No dia 10 de agosto, das 19h às 21h, o espaço celebrará o Dia dos Pais com uma ativação especial na praça de alimentação. O evento contará com um show da banda RockFellows, que tocará clássicos do rock nacional e internacional dos anos 80 e 90. O público pode esperar covers de Bon Jovi, Guns N’ Roses, Queen, Barão Vermelho, Raimundos, Paralamas do Sucesso, Banda Eva e muito mais. Será uma noite eletrizante que vai levantar todos do chão e celebrar o Dia dos Pais de forma vibrante e inesquecível. A entrada também é gratuita. Programe-se.