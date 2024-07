Mês de agosto: cultura efervescente em São Gonçalo - Divulgação

Publicado 31/07/2024 16:36

São Gonçalo - Agosto será repleto de atrações culturais que prometem agradar os mais variados públicos. Além da programação do Teatro Municipal George Savalla Gomes, incluindo stand ups e atrações musicais, um dos grandes destaques do mês será o SG Funk Fest, que vai agitar o Centro de Tradições Nordestinas, em Neves, com várias atrações do funk.

No dia 2, a partir das 19h, o comediante Glauber Cunha apresentará seu show “Eu Não Digo é Nada”, no Teatro Municipal. Na apresentação, que está com os ingressos esgotados, ele vive a personagem Dona Sônia, uma mãe que é dona de casa e se dedica à sua família sempre com muito amor, sem deixar de ser firme na criação dos filhos. No dia 3, a partir das 19h, o Teatro Municipal receberá o show "Samba de Mulher", com Nilze Benedicto. Durante a apresentação, a artista irá cantar sucessos autorais e irá retomar também canções que ocupam o imaginário brasileiro de mulheres emblemáticas do samba e da música. O projeto foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal.

No dia 7, a partir das 19h, a Orquestra Municipal irá se apresentar no Teatro Municipal em um concerto alusivo ao Dia dos Pais. A entrada é franca, sujeita à lotação do teatro. Nos dias 9 e 10, ocorrerá o "SG Funk Fest". Em ambos os dias, o evento terá início às 18h. Com entrada gratuita, ele será realizado no Centro de Tradições Nordestinas, em Neves. O SG Funk Fest é produzido pelo artista Billared e conta com o apoio do Ministério da Cultura. Durante a festa, serão tocados os maiores sucessos do funk, funk melody, das músicas do TikTok, do funk das antigas, de músicas da atualidade e ainda haverá batalha de rimas entre MCs.



O evento, realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, é uma celebração da cultura brasileira e um convite para todos os públicos se divertirem em um ambiente seguro e animado. No dia 10, a partir das 20h, o Teatro Municipal receberá o espetáculo “Clarice Lispector & Eu – O Mundo Não É Chato”, que é acessível em libras e gratuito. O espetáculo percorre os mais diversos municípios do Rio. Contemplada no edital da chamada emergencial de apoio ao Teatro "Evoé! RJ", da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, a apresentação traz textos Clarice Lispector sob interpretação de Rita Elmôr.

Nos dias 13 e 14 de agosto, o Teatro Municipal receberá o espetáculo "Água Mole em Pedra Dura". Contemplado pela Lei Paulo Gustavo, o espetáculo de dança contemporânea aborda o Afrofuturismo como uma maneira de experimentar o mundo nos anos 3.000, destacando a importância da cena preta nesse contexto. No dia 13, o evento terá início às 15h e será direcionado exclusivamente para instituições sociais e escolas municipais. No dia 14, a partir das 17h, o espetáculo será aberto ao público. A entrada é gratuita e a classificação indicativa é de 12 anos, com acessibilidade em libras.

Nos dias 16 e 17, o Teatro Municipal receberá, a partir das 18h, o 1° Concurso de e Esquetes da Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências (Aglac). Com inscrições já finalizadas, os inscritos deverão apresentar cenas rápidas com o tema livro, com foco total ou parcial no humor. A apresentação final das esquetes será no dia 31 de agosto, às 18h, no Teatro Municipal, com entrada gratuita, sujeito a lotação do teatro. Já no dia 18, a partir das 19h, será realizada o "Avança Festival 3.0", a 3ª edição do festival que contempla cenas dos alunos da turma avançada 4 do curso de formação de atores da Oficina de Teatro Gabriel Engel. O evento será realizado no Teatro Municipal. Os ingressos variam entre R$ 25 e R$ 60 e estão disponíveis no link: https://www.sympla.com.br/evento/avanca-festival-3-0/2552518,