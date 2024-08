São Gonçalo: 70 vagas de emprego na próxima sexta - Alexandre de Sa

São Gonçalo: 70 vagas de emprego na próxima sexta Alexandre de Sa

Publicado 13/08/2024 15:50

São Gonçalo - Gonçalenses que estão em busca de emprego terão nova oportunidade na próxima sexta-feira (16). A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Trabalho e em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (Sine), irá encaminhar interessados em ingressar no mercado de trabalho durante ação que ocorrerá no Pátio Alcântara. Serão disponibilizadas 70 vagas de emprego, em diversos cargos. A ação irá ocorrer das 10h às 16h, no primeiro piso do Pátio Alcântara.



As vagas disponibilizadas serão as seguintes: 8 vagas para auxiliar de limpeza (especificamente do sexo masculino, fundamental incompleto, ter experiência com tratamento de piso, ter entre 25 e 50 anos); uma vaga para encarregado de limpeza (de ambos os sexos, com experiência comprovada, fundamental completo, ter entre 30 e 50 anos); 15 vagas para vendedor pracista (aceita primeiro emprego, ensino médio completo, para ambos os sexos, de 18 a 40 anos); 12 vagas para consultor de vendas (aceita primeiro emprego, feminino, ensino médio completo, ter entre 18 e 30 anos); 4 vagas para garçom (com experiência comprovada, do sexo masculino, ter ensino médico completo, com idade entre 22 e 35 anos); 2 vagas para auxiliar de cozinha (com experiência comprovada, do sexo masculino, com fundamental completo, ter entre 25 a 45 anos); 8 vagas para lavador de pratos (aceita ser o primeiro emprego, para pessoas do sexo masculino, com fundamental completo, com idades entre 19 e 40 anos); 20 vagas para vendedor de planos odontológicos (aceita primeiro emprego, para ambos os sexos, ensino médio incompleto, com idade entre 18 e 35 anos).

Além das vagas de emprego, serão oferecidos os serviços de cadastramento de MEI, obtenção de alvarás, regulamentação de débitos e obtenção de créditos. A ação tem como principal objetivo facilitar o acesso da população aos serviços da Casa do Empreendedor e do Sistema Nacional de Emprego (Sine). A ação será realizada das 10h às 16h, no primeiro piso do Pátio Alcântara.