São Gonçalo: mudanças no trânsito de Neves - Divulgação

São Gonçalo: mudanças no trânsito de NevesDivulgação

Publicado 16/08/2024 15:55

São Gonçalo - A Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo realizará, a partir da próxima terça-feira (20), novas alterações no trânsito do município em decorrência do andamento das obras do novo corredor viário. As mudanças no trânsito irão atingir os bairros Porto da Madama, Porto Velho, Vila Lage e Neves.

A partir da próxima terça-feira (20), os carros que vêm do Centro de São Gonçalo no sentido Niterói, seguindo pela Avenida Presidente Kennedy, pela Rua Jaime Figueiredo e pela Rua Fontes deverão acessar a via auxiliar (rua de baixo) da Rua Comandante Ari Parreiras na altura do CIUG e continuar em frente, no sentido Neves. Anteriormente, ao chegar próximo ao Ciug pela Rua Fontes, os motoristas acessavam a via de cima, que tinha duplo sentido, para chegar até Neves. Agora, a Rua Comandante Ari Parreiras estará em sentido único de circulação para São Gonçalo na parte de cima e sentido único para Neves/Niterói na parte de baixo.

A partir do dia 29 de agosto, os carros terão que circular no meio das pistas de rolamento na Rua Doutor Alberto Torres, no trecho entre a Avenida Olindo Pereira e a Praça do Vila Lage. Isso porque as extremidades da via estarão interditadas para instalações das tubulações da rede de drenagem.

Ainda durante as obras do corredor viário, os motoristas devem ficar atentos porque o trânsito de veículos no sentido Niterói passará a ser pela pista da esquerda na Rua Oliveira Botelho, no trecho compreendido entre a Praça do Vila Lage e a Rua Ernesto Ribeiro. Isso porque as pistas da direita da via serão interditadas para a drenagem.

Os motoristas também devem ficar atentos às novas proibições de estacionamento nas vias em questão. Os acessos aos condomínios da Cury e às vias adjacentes serão mantidos, sem causar impacto na locomoção dos transeuntes e demais usuários da via.