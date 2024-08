MUVI: corredor viário terá 18 quilômetros de extensão, 32 estações cortando 18 bairros, indo de Guaxindiba a Neves - Rafaela Cassiano/ Secretaria das Cidades

Publicado 16/08/2024 16:09

São Gonçalo - As obras do maior projeto de mobilidade da história de São Gonçalo, o MUVI (Mobilidade Urbana Verde Integrada), seguem avançando com o objetivo de oferecer mais segurança e conforto aos moradores da região.

O MUVI será um corredor viário com 18 quilômetros de extensão, 32 estações de embarque e desembarque, cortando 18 bairros, indo de Guaxindiba a Neves com a execução dos serviços de drenagem, terraplanagem, pavimentação asfáltica, meio-fio e sarjeta, além de calçada em intertravado. O espaço também vai contemplar áreas verdes de convivência, além de arborização e ciclovia. Serão investidos no local mais de R$ 287 milhões para melhorar o ir e vir dos moradores.

No trecho 3, em frente ao Clube Tamoio, foi executado o serviço de pavimentação nesta semana. Atualmente, o projeto do Governo do Estado do Rio, por meio da Secretaria das Cidades, em conjunto com a prefeitura, possui intervenções em quatro dos seis trechos previstos para receber a obra:



Trecho 1: Vai ligar os bairros Neves e Porto Velho

Trecho 2: Vai ligar os bairros Porto Velho e Camarão

Trecho 3: Vai ligar o bairro Camarão ao Centro

Trecho 5: Ligará os bairros Alcântara e Jardim Catarina



"O projeto do MUVI vai transformar São Gonçalo, diminuindo o tempo das pessoas no trânsito, em uma obra que será referência de mobilidade para todo o território fluminense. Seguimos empenhados sob a liderança do Governador Cláudio Castro para melhorar a vida das pessoas de todo o estado do Rio", afirmou Douglas Ruas, Secretário de Estado das Cidades.



Parque RJ

Além disso, um outro projeto do Governo do Estado do Rio em São Gonçalo, vai oferecer mais lazer aos habitantes de toda a Região Leste Fluminense: o Parque RJ.

As obras no local onde será erguido o novo equipamento, no bairro Boa Vista, onde antes funcionava o antigo piscinão, já estão em andamento com a execução dos serviços de limpeza do terreno, colocação de tapumes, retirada de entulho, instalação do canteiro de obras, além da elaboração dos projetos executivos. Os trabalhos também seguem no local com a preparação do solo.

O Parque RJ terá anfiteatro com capacidade para 15 mil pessoas; parcão; skatepark com half pipe; academia; espaço kids; área para banhistas; quadra poliesportiva; entre outros atrativos. Os investimentos vão ultrapassar os R$44 milhões.