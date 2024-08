Campanha: eleitores conversaram com o Capitão e falaram um pouco sobre as obras feitas em seus bairros, - Divulgação

Campanha: eleitores conversaram com o Capitão e falaram um pouco sobre as obras feitas em seus bairros,Divulgação

Publicado 16/08/2024 17:56 | Atualizado 16/08/2024 17:58

São Gonçalo - Nesta sexta-feira pela manhã (16), Capitão Nelson (PL) deu início à sua caminhada rumo à reeleição como prefeito de São Gonçalo. Após gravar programa de TV no bairro Sacramento, o prefeito seguiu para o Calçadão do Alcântara, na Rua Yolanda Saad Abuzaid, neste primeiro corpo a corpo com o eleitorado gonçalense.

No primeiro dia oficial de campanha pelas ruas da cidade, Capitão Nelson seguiu acompanhado do candidato a vice na chapa, João Ventura, em uma caminhada no maior centro comercial do município, onde conversou com eleitores, falou sobre propostas para os próximos quatro anos de gestão e também recebeu o carinho da população, que fez questão de tirar fotos com o prefeito.

Capitão Nelson falou sobre avanços garantidos aos gonçalenses em diversas áreas da cidade e destacou o salto de qualidade na saúde pública que hoje é oferecida ao morador. "Quando assumimos a prefeitura, sabíamos da grande responsabilidade que teríamos. Trabalhamos duro e deixamos para trás os anos de atraso que o município teve. Garantimos grandes avanços na saúde, que hoje conta com equipamentos que são referências em todo a região metropolitana do Rio, como o Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg) e o Hospital do Câncer e do Coração, oferecendo exames e cirurgias que antigamente não eram nem realizadas aqui”, disse o prefeito.

Eleitores conversaram com o Capitão e falaram um pouco sobre as obras feitas em seus bairros, que garantem mais qualidade de vida em locais que nunca tiveram o olhar de gestões anteriores. “Todos os dias ele sai cedo de casa e vai acompanhar as obras que estão sendo feitas na cidade. Isso é em todo lugar. Olha a Estrada do Bichinho como ficou depois de ser asfaltada. Isso sem falar na iluminação, que praticamente não tinha. Por isso que ele tem que continuar. Vem fazendo o que nenhum outro fez antes dele”, disse o açougueiro Luiz Henrique Araújo, morador de Santa Izabel.



O trabalho de pavimentação realizado na cidade também foi lembrado. “Parei para falar com o prefeito e somente agradecer por todo o trabalho que ele fez onde eu moro. A Estrada de Ipiíba era lama pura e agora está uma maravilha! Ele vem como prefeito de novo e meu voto é dele mais uma vez!”, disse a aposentada Joana Silva, moradora de Ipiíba.

Após a caminhada, Capitão Nelson foi para a prefeitura, onde despachou e finalizou o dia.