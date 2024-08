Campanha: neste domingo, Dimas e Panisset farão caminhadas pelas feiras da cidade - Bruno Ramalho

Publicado 18/08/2024 09:32 | Atualizado 18/08/2024 09:42

São Gonçalo - A Feira do Gradim, reduto de Aparecida Panisset foi o local escolhido para Dimas Gadelha candidato da coligação "São Gonçalo merece muito mais" para fazer o corpo a corpo no primeiro sábado de campanha eleitoral.



A população local aproveitou para abordar a dupla e conhecer melhor as propostas de governo. É o caso da moradora do Gradim, Ana Paula Santos, de 49 anos que reclamou da falta de investimentos nas escolas do município.



"Meu filho estuda em um colégio municipal e não vejo investimentos na educação. Infelizmente até a merenda é ruim e a falta de professores é constante", relatou a moradora que prontamente foi respondida por Dimas e Panisset.



"Vamos construir mais escolas e também melhorar a qualidade da educação. Infelizmente as crianças e os jovens de São Gonçalo não estão recebendo a atenção necessária do governo e sabemos que só mudaremos esse cenário cruel com educação, cultura e esportes. Vamos construir creches e vamos incentivar os jovens a entrar na universidade com apoio municipal a exemplo do que faz Maricá", explicou Dimas Gadelha.



Na parte da tarde, os candidatos caminharam pelo bairro Boaçu.



AGENDA



Neste domingo, Dimas e Panisset farão caminhadas pelas feiras da cidade