Campanha: Capitão Nelson faz reunião do CoroadoRenan Otto

Publicado 18/08/2024 09:41

São Gonçalo - Este sábado (17) foi de agendas de campanha para o Prefeito Capitão Nelson (PL). O candidato à reeleição como prefeito de São Gonçalo teve um dia de reuniões com candidatos a vereador e apoiadores na cidade, com encontros realizados no Mutuaguaçu, Colubandê e Coroado.

A primeira agenda do dia foi realizada pela manhã, na quadra do Centro Educacional Pereira Rocha, no bairro Mutuaguaçu, junto ao vereador Cacau, o vice-prefeito Sérgio Gevú, o secretário de Estado das Cidades Douglas Ruas e o deputado federal, Altineu Côrtes.

“Conseguimos realizar a manutenção em todos os ônibus escolares. No início do governo, tínhamos 40 mil alunos matriculados na Rede Municipal de Educação. Hoje, nós temos 62 mil. Conseguimos padronizar a merenda escolar para que todas as nossas crianças tenham uma alimentação adequada. Havia também um déficit grande de creches em São Gonçalo, e atualmente temos 28 creches do município, 38 conveniadas, e eu já entreguei mais três. Estamos construindo mais duas”, destacou o prefeito Capitão Nelson, ao falar dos avanços na área da educação.

A capacidade de articulação política para garantir a chegada de recursos para São Gonçalo avançar, foi lembrada durante os discursos.

“Desde 2021, Capitão Nelson vem liderando um processo de união das forças políticas em São Gonçalo. São Gonçalo ainda tem muito para avançar! A gente agora vive esse processo eleitoral para garantir tudo o que foi conquistado até aqui. O mais importante é olharmos pra frente e saber que o Capitão Nelson pode fazer muito mais pela nossa cidade”, disse o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, no primeiro compromisso de campanha deste sábado.

A capacidade de realizações e empenho do prefeito Capitão Nelson diante da baixa arrecadação do município foi exaltada. “São Gonçalo está passando por uma transformação. É uma das cidades mais difíceis no Brasil para se governar, porque tem poucos recursos. É muito mais fácil você fazer uma cidade avançar com mais recursos. Mas nós temos um prefeito que acorda às 6h e está nas ruas de domingo a domingo. Por isso que São Gonçalo está conseguindo avançar”, disse o deputado federal Altineu Côrtes.

Moradores exaltaram o grande trabalho que vem sendo realizado para acabar com os problemas de enchente. “Eu estou gostando de tudo o que vem acontecendo na cidade, mas o que mais impactou na minha vida, foi o manilhamento das ruas na região onde eu moro. Tínhamos muitos problemas com enchente e agora está tudo tranquilo”, disse a cuidadora de idosos Rita de Cássia Joaquim, moradora da Rua Álvaro Costa, Mutuaguaçu.

A segunda reunião foi realizada no início da tarde, no bairro Colubandê, na quadra do Colégio Odete São Paio, com o candidato a vereador Sidiclei do Otoni e participação do deputado federal Otoni de Paula, além do ex-vereador Diego São Paio. Avanços na região do Colubandê foram destacados, como a nova Clínica Gonçalense do bairro e o grande trabalho de macrodrenagem realizado na Avenida José Mendonça de Campos, para solucionar os problemas de alagamento na região. Fechando o dia de agendas, o prefeito foi recebido por moradores do Coroado, na Brasilândia, junto ao vereador e candidato à reeleição, Lucas Muniz. Melhorias para a região foram lembradas, como o Praça Renovada, que revitalizou completamente a Praça do Coroado e o Ilumina São Gonçalo, que beneficiou toda a região da Brasilândia, com nova iluminação de LED.