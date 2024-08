Roubo: descoberto por uma equipe de agentes da Guarda Municipal estava em patrulhamento pela Avenida Presidente Kennedy - Divulgação

Publicado 19/08/2024 09:20

São Gonçalo - Agentes da Guarda Municipal de São Gonçalo detiveram dois homens acusados de roubar o motorista e os passageiros de um ônibus na noite de domingo (18). Os homens foram localizados na Brasilândia após fugirem do coletivo. Com eles, foi encontrada a faca utilizada no crime.

Uma equipe de agentes da Guarda Municipal estava em patrulhamento pela Avenida Presidente Kennedy, na altura do bairro Porto da Pedra, quando foi acionada por populares que contaram que haviam sido roubados dentro de um ônibus, que estava parado próximo ao local. Os agentes também conversaram com o motorista, que confirmou o crime e informou quais eram as roupas dos acusados e a direção pela qual eles fugiram.

Durante as buscas, os acusados foram encontrados, mas tentaram fugir ao perceberem a aproximação da viatura da Guarda, sendo abordados em seguida. Com os homens, foi encontrada uma quantidade de dinheiro. Os acusados foram levados novamente para o ônibus e, em seguida, foram reconhecidos pelo motorista. Logo depois, eles mostraram onde haviam escondido a faca utilizada no crime.

A dupla de acusados foi encaminhada para a 72ª DP (Mutuá), onde a faca ficou apreendida, e, em seguida, para a 73ª DP (Neves). Um dos acusados é menor de idade.