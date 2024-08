Professor Josemar: campanha começa com carreata na cidade - Divulgação

Professor Josemar: campanha começa com carreata na cidadeDivulgação

Publicado 18/08/2024 09:55

São Gonçalo - O candidato a prefeito de São Gonçalo pela federação PSOL-Rede, deputado estadual Professor Josemar, deu a largada da campanha neste sábado percorrendo ruas da cidade, com concentração em frente à Feira de Tradições Nordestinas, em Neves.

Em seguida, uma carreata com quase 50 veículos saiu de Neves, passou pelo Centro e foi até Alcântara. Professor Josemar fez todo o percurso no alto de um carro ao lado de seu vice, professor Capilé.

“Nós damos a largada dessa campanha com a certeza de que vamos crescer e chegar lá para construir a cidade de São Gonçalo do futuro. Vamos com muita força contra a mesmice do governo atual e o atraso da outra chapa que já ocupou vários cargos no nosso município e não fez a cidade melhorar”, disse professor Josemar.