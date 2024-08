Cultura Geek no Pátio Alcântara: este final de semana - Divulgção

Publicado 21/08/2024 06:55

São Gonçalo - No dia 24 de agosto, o Pátio Alcântara será palco do "Pátio Geek", um evento imperdível para os amantes da cultura pop. A partir das 11h e até as 19h, a Praça de Alimentação se transformará em um espaço de celebração com uma programação variada que promete agradar todas as idades. O evento é uma parceria com a produtora Picnic Cosplay.



A abertura do evento está marcada para as 11h, seguida por um sorteio de brindes às 12h. Às 12:30h, começarão as gincanas, proporcionando diversão e interação entre os participantes. O evento continua às 13h com um Quiz Dorama, testando os conhecimentos dos fãs de dramas asiáticos.



Às 14h, será a vez do Animekê, uma oportunidade para os visitantes mostrarem seu talento musical cantando temas de animes. Às 15h, acontecerá o Concurso de K-pop, onde os competidores poderão exibir suas coreografias inspiradas nos grupos de K-pop mais populares. Logo após, às 16:30h, haverá a Random Dance, uma atividade que certamente animará o público com dança e música.



O Desfile Cosplay, programado para as 17:30h, será um dos pontos altos do evento, reunindo cosplayers de diversas franquias para exibir suas fantasias detalhadas e criativas. O resultado dos concursos será anunciado às 18:30h, encerrando com agradecimentos às 19h.



Com entrada gratuita, o "Pátio Geek" é uma excelente oportunidade para reunir a família e amigos e celebrar o universo geek em um ambiente acolhedor e divertido.



Serviço

Evento: Pátio Geek

Data: 24 de agosto de 2024

Horário: 11h às 19h

Local: Praça de Alimentação do Pátio Alcântara

Valor: Entrada Gratuita