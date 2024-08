Curso de Grafite: as aulas serão ministradas na Casa do Empreendedor, localizada na Rua Coronel Moreira César, 164, no Centro - Alexandre de Sa

Publicado 22/08/2024 13:55

São Gonçalo - As inscrições para o 'Curso Arte na Rua' estão chegando na reta final. Os interessados têm até o dia 27 de agosto para realizar o cadastro e participar do curso que será oferecido de forma gratuita pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo.

Ministradas pelo artista William Ferreira Peixoto, mais conhecido como William Kotó, sob a supervisão do artista Marcelo Eco, as aulas ocorrerão às terças e quintas-feiras, com turmas divididas nos seguintes horários: das 9h às 10h30, das 10h30 às 12h, das 13h30 às 15h e das 15h às 16h30. Cada turma possui 20 vagas. As aulas irão começar no dia 3 de setembro.

A capacitação promete ensinar os alunos sobre grafite, desenho técnico, técnicas de muralismo, dentre outros temas da arte. É o que afirma o artista Marcelo Eco."Antigamente, São Gonçalo era reconhecido como um município de referência na arte da rua. Estamos retomando essa iniciativa com os murais que vêm sendo feitos pela cidade. Queremos ensinar novas pessoas com o curso e formar uma nova geração de artistas do município", disse.

As aulas serão ministradas na Casa do Empreendedor, localizada na Rua Coronel Moreira César, 164, no Centro de São Gonçalo. O curso tem duração de 2 meses. Os interessados devem se inscrever na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que fica no Partage Shopping e funciona das 10h às 17h. Os alunos devem ter mais de 18 anos. As inscrições seguirão até o dia 27 de agosto ou até o fim das vagas disponíveis.