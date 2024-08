Professor Josemar: candidato à Prefeitura de São Gonçalo - Divulgação

Publicado 22/08/2024 12:01

São Gonçalo - Josemar Pinheiro de Carvalho, mais conhecido como Professor Josemar, é um professor e político brasileiro filiado ao Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). Atualmente é deputado estadual do Rio de Janeiro, tendo antes sido vereador em São Gonçalo.



Formado em geografia pela UFF, Josemar iniciou sua trajetória política em 1991 ainda no movimento estudantil, quando fez parte do grêmio do Colégio Macedo Soares. Em 2003, rompe com o PT após as expulsões de Heloísa Helena, Babá, João Fontes e Luciana Genro do partido – quando passa a integrar a coordenação de legalização e fundação do PSOL no Rio de Janeiro. Nome forte do partido, está concorrendo à prefeitura de São Gonçalo nas próximas eleições.



O DIA – Na sua opinião, ter a imagem e o partido ligados à Marielle Franco atrapalha ou ajuda a aceitação de seu futuro governo na cidade, caso o senhor seja eleito?



PROFESSOR JOSEMAR - “Ajuda, claro. Marielle foi morta por ser uma vereadora dedicada à luta pelos pobres e oprimidos, e por ser forte defensora dos Direitos Humanos. São Gonçalo sofre graves violações de Direitos Humanos, com crimes que viraram destaques, como o assassinato do Durval por um sargento da Marinha; o caso de João Pedro, adolescente assassinado em operação policial; Alexandre Ivo morto por homofobia; a juíza Patrícia assassinada por milicianos. Ter vínculo com Marielle é um orgulho e inspiração para mim. Marielle queria igualdade racial e justiça social. Ela é a imagem de São Gonçalo”.



No seu plano de governo, se eleito, quais são as políticas públicas que terão continuidade do governo atual (ou seja, as que você considera importantes para a população) e quais as mudanças que irá fazer de imediato na cidade?



“O governo atual não fez grandes obras, mas, sim, maquiagens. Outras obras de São Gonçalo foram realizadas pelo Governo Estadual, das quais a prefeitura se apropriou. Inclusive este governo cometeu estelionato eleitoral: prometeu acabar com as barricadas e não fez isso. Posso dizer que não há políticas públicas estruturantes desde governo”.



A gestão atual teve críticas no setor de cultura e da educação, que foram sentidas pela sociedade local. Por outro lado, moradores costumam dizer que o atual prefeito está sempre presente nas obras realizadas. O que o senhor acha disso, Professor Josemar?



“Em primeiro lugar, a atual gestão destruiu o Plano de Cargos e Salários dos Profissionais da Educação, roubando, assim, seus sonhos. Estão faltando escolas e creches. Na área cultural, não houve investimento em lonas culturais, tão importantes para nossos jovens. Por isso, meu governo dará prioridade ao investimento em educação, que tanto foi sucateada. Na cultura, uma das primeiras medidas será a valorização dos artistas locais. Quanto a obras, repito, não houve as tão importantes obras estruturantes”

O que o plano de governo do senhor pretende implementar de imediato na cidade, se eleito?



“Redução das tarifas de ônibus e revogação da proposta desta gestão que destruiu o Plano de Cargos e Salários da Educação, com reajuste salarial imediato. Vamos construir um Plano de Obras para creches e escolas em horário integral. E faremos o investimento que não fizeram para acabar com os alagamentos e enchentes. Tudo com base em um plano de iniciativas e obras públicas”.



Qual recado gostaria de deixar para a população da cidade?



“Nessa eleição, a população terá a oportunidade de tirar do comando do município a gestão que não fez obras estruturantes e não mudou a vida das pessoas. Também não se deve dar oportunidade ao atraso que pode vir com aqueles que já foram Secretário de Saúde e estiveram na Prefeitura do município, e nada fizeram. Por isso sou candidato, e serei o prefeito que vai dar voz à trabalhadora e ao trabalhador da nossa cidade”.