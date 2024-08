São Gonçalo: obras do MUVI alteram trânsito na cidade neste sábado - Divulgação

São Gonçalo: obras do MUVI alteram trânsito na cidade neste sábadoDivulgação

Publicado 22/08/2024 18:37

São Gonçalo - A Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo irá realizar uma alteração no trânsito do Porto Velho, no próximo sábado (24). A partir das 7h30, haverá um sistema "Siga e Pare" para os motoristas que trafegarem pela Rua Comandante Ari Parreiras, na altura do Supermarket do Porto Velho.

A alteração no trânsito afetará os motoristas que trafegarem em ambos os sentidos, ou seja, para quem vai em direção a Neves e para quem se dirige para a região central de São Gonçalo. Operadores de fluxo da Guarda Municipal ficarão no local interditando e liberando os sentidos. Só haverá passagem para um veículo por vez. A alteração no trânsito se dará por causa do avanço das obras de drenagem do corredor viário e seguirá até o final da intervenção, prevista para ser concluída no mesmo dia.