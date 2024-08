Vagas de emprego: abertas em São Gonçalo a partir desta sexta-feira - Divulgação

Publicado 22/08/2024 14:22

São Gonçalo - A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo irá disponibilizar 67 vagas de emprego, em diversos cargos, em uma ação que irá ocorrer no Espaço Mais Conhecimento do Partage Shopping, que fica no Centro, nesta sexta-feira (23). A ação, que irá ter início às 10h e terminará às 16h, ocorre através da Subsecretaria de Trabalho e em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (Sine). As vagas disponibilizadas serão as seguintes:



10 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo (especificamente para pessoas do sexo feminino, entre os 20 e 35 anos, experiência sem comprovação e com ensino médio completo).



1 vaga para encarregado de limpeza (para ambos os sexos, pessoas entre 30 e 50 anos, com fundamental completo, com experiência comprovada).



10 vagas para vendedor pracista (aceita primeiro emprego, ambos os sexos, com ensino médio completo, de 18 a 40 anos).



11 vagas para consultor de vendas (aceita primeiro emprego, para pessoas do sexo feminino com idade entre 18 e 30 anos, com ensino médio completo).



4 vagas para auxiliar de cozinha (com experiência comprovada, pessoas do sexo masculino, fundamental completo, entre 25 a 45 anos)



6 vagas para lavador de prato (aceita primeiro emprego, para pessoas do sexo masculino, com idades entre 19 e 40 anos, com fundamental completo).



5 vagas para cozinheiro de restaurante (com experiência comprovada, idade entre 25 e 45 anos, com fundamental completo, do sexo masculino).



2 vagas para auxiliar de limpeza (com experiência comprovada, do sexo feminino, fundamental completo, com idade entre 20 e 55 anos).



10 vagas para eletrotécnico (precisa ter curso de eletrotécnico completo, não pede experiência, para ambos os sexos, com ensino médio completo, para pessoas entre 20 e 55 anos).



4 vagas para carpinteiro (com experiência comprovada, para pessoas de ambos os sexos, com idade entre 20 e 55 anos, com fundamental incompleto).



4 vagas para pintor automotivo (com experiência comprovada, para ambos os sexos, pessoas com idade entre 20 e 55 anos, com fundamental incompleto).



Além das vagas de emprego, serão oferecidos os serviços de cadastramento de MEI, obtenção de alvarás, regulamentação de débitos e obtenção de créditos. A ação tem como principal objetivo facilitar o acesso da população aos serviços da Casa do Empreendedor e do Sistema Nacional de Emprego (Sine).



Serviço:



A ação será realizada das 10h às 16h, no Espaço Mais Conhecimento, no segundo piso do Partage Shopping, localizado na Avenida Presidente Kennedy, 425, no Centro.