Candidato Dimas Gadelha: se eleito, pretende colocar São Gonçalo no rumo do crescimentoDivulgação

Publicado 23/08/2024 12:10

São Gonçalo - Dimas de Paiva Gadelha Junior é um médico sanitarista e político brasileiro filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT). Atualmente é Deputado Federal pelo Rio de Janeiro, tendo antes ocupado as secretarias de Saúde no município de São Gonçalo e de Políticas Sociais, Estratégicas e Gestão de Metas em Maricá. Nascido em Sousa, no interior da Paraíba, Dimas se mudou para a casa dos avós no bairro da Trindade, em São Gonçalo, aos treze anos.



Com uma vasta trajetória como médico e na política, Dimas concorre a prefeito de São Gonçalo no pleito deste ano e acredita que a relação com o Governo Federal vai ajudar muito no crescimento de São Gonçalo. “O presidente Lula tem um olhar generoso para a cidade”, disse ele.



O DIA - Estar em Brasília como deputado representante de São Gonçalo permite buscar cada vez mais investimentos para a população. No que o senhor acha que esta experiência lhe credencia para concorrer à Prefeitura?



DIMAS GADELHA - “Sou o único Deputado Federal que faz parte do Governo Lula aqui no município de São Gonçalo, e o único Deputado Federal que tem um gabinete de portas abertas no Centro da cidade para receber as demandas do gonçalense. Temos trabalhado muito junto ao presidente Lula para garantir recursos federais. Já recebemos vários recursos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) graças ao nosso pedido ao presidente, que tem olhado com carinho para a cidade. Colocamos vários recursos de nossas emendas parlamentares em projetos sociais, na saúde e outras áreas. Quero dizer que esta parceria com o Governo Federal é muito importante para São Gonçalo. O Rio de Janeiro hoje é um exemplo disso. O Eduardo Paes tem uma excelente parceria com o Governo Federal e vem conseguindo vários recursos para mudar a situação do Rio de Janeiro. Aqui em São Gonçalo é necessário que a gente também caminhe nesse sentido”.



No seu plano de governo, se eleito, quais são as primeiras mudanças que o senhor vai fazer na cidade?



“Vamos mudar a lógica do investimento público na cidade de São Gonçalo. A cidade teve muitos recursos nos últimos anos, como a venda da Cedae, recursos do Governo Federal através do PAC e das emendas parlamentares, recursos do Governo do Estado, que colocou muitos recursos – mas, infelizmente, eles não estão indo para a melhoria da qualidade de vida do gonçalense. Temos que inverter essa lógica e colocar o gonçalense no orçamento. Vamos investir em educação para garantir o acesso do ensino de qualidade ao jovem gonçalense; criar o Bolsa Universitária; criar os cursos profissionalizantes para atender cerca de 20 mil jovens, além de alfabetizar o jovem para que ele não vá para o crime organizado, que aumentou muito em nossa cidade. Vamos criar, já no primeiro ano de governo, nosso Tarifa Zero com pelo menos duas linhas de ônibus circulando gratuitamente; criar a nossa Moeda Social Tamoio e beneficiar diretamente dez mil famílias, pelo menos no primeiro ano. E avançar com as políticas sociais”.



Seu mandato conseguiu verbas para a construção de creche no bairro Barracão, praça no Bom Retiro, regularização fundiária no Porto Novo, área de Lazer no bairro de Neves, urbanização na Ipuca (Jardim Catarina) e agora prevenção de enchentes no bairro de Neves. Na sua visão, por que a Prefeitura atual não deu atenção a estes pontos em seu governo?



“A prefeitura não viu e não fez investimentos porque o Prefeito não considera importante. Ele apenas considera importante sair espalhando asfalto e concreto pela cidade, como se isso fosse a única e mais importante ação do poder público. Precisa promover políticas públicas e fazer investimentos que melhorem a vida das pessoas. Precisa investir na segurança, na geração de empregos, em todas as áreas – inclusive no combate às enchentes. Não é possível a gente gastar tanto dinheiro com asfalto e os moradores de diversos bairros, como Neves e Jardim Catarina, perderem tudo porque não se resolveram problemas crônicos da cidade”.

O que acha que está pior na cidade de São Gonçalo da atualidade e pretende mudar de imediato, se eleito?



“Sem sombra de dúvidas o principal problema da cidade hoje é a segurança pública. As barricadas aumentaram muito pela cidade. E a gente sabe que na última eleição o prefeito enganou a população ao prometer acabar com as barricadas. Todo mundo sabe que quem tem que acabar com as barricadas é a segurança pública, que é um problema do Governo do Estado. Mesmo o Governador sendo aliado político dele, o filho do prefeito é secretário do atual governador, pegaram todo o dinheiro da venda da Cedae e não investiram um centavo sequer para melhorar a nossa segurança pública. Eles têm um débito com a cidade. Enganaram a primeira vez, com essa falsa sensação de que iam acabar com as barricadas, e estão enganando outra vez colocando todo recurso em obras de maquiagem e de visibilidade para a cidade, sem investir onde tem que investir. Sabemos que a educação é uma prioridade em São Gonçalo, pois é o único caminho para evitar que o jovem vá para o crime organizado. Uma cidade que tem 55% dos jovens analfabetos e que não fez investimentos em creches, nem em escolas integrais ou cursos profissionalizantes, essa cidade não pode viver só de asfalto e concreto”.



Qual outro recado gostaria de deixar para a população da cidade?



“O gonçalense hoje anda cabisbaixo e com medo pelo seu bairro, a incerteza tomou conta da cidade e muitos já estão indo embora ou desejam ir para cidades vizinhas, como Maricá. Quero dizer ao gonçalense que a partir do dia 1º de janeiro de 2025 vai começar uma história diferente. Nós vamos colocar o orçamento público da cidade e todo investimento que chegar – seja do Governo Federal ou seja do Governo do Estado ou outras fontes – para cuidar das pessoas e mudar a vida da população. Só vale a pena fazer política se for para melhorar a vida das pessoas e esse é o nosso propósito”.