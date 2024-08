Capitão Nelson: agenda conciliou campanha com expediente - Divulgação

Publicado 22/08/2024 18:49

São Gonçalo - O prefeito Capitão Nelson (PL) teve uma agenda de compromissos movimentada nesta quarta-feira (21). O candidato à reeleição conciliou sua rotina de compromissos de governo com as agendas de campanha pela cidade.

Capitão gravou vídeos para a propaganda eleitoral obrigatória. Logo em seguida, foi para a prefeitura, onde seguiu com agendas de governo. Durante a noite, participou de encontros com apoiadores e candidatos a vereador, acompanhado do deputado estadual Douglas Ruas e do Deputado Federal Altineu Côrtes.



“Lembra daquele ‘elefante branco’ lá do Vila Três, construído desde 2010? Entrava governo, saía governo e ninguém chegava a uma conclusão do que aquilo seria. Lá, nós construímos um centro de imagens, com ressonância magnética, mamografia, tomografia e todo tipo de exame de diagnóstico por imagem, além diversas especialidades para atender à população de São Gonçalo”, comemorou o prefeito Capitão Nelson, durante a primeira reunião da noite, com o vereador e candidato à reeleição, Pedro Pericar, no Rocha, em uma grande mobilização de apoiadores, lotando a quadra do Colégio Pericar.

O segundo encontro da noite foi com o candidato a vereador Sérgio Bartha, no bairro Estrela do Norte, onde o prefeito pontuou a importância da continuidade dos avanços que a cidade vem obtendo, com obras nunca antes realizadas na cidade, reformas de unidade de saúde e investimentos realizados na área da educação durante sua gestão.

“Nós apresentamos à população um projeto para recuperar a cidade de São Gonçalo, sob a gestão do prefeito Capitão Nelson. E hoje, é notório que o município passa por um processo de transformação”, disse o secretário de Estado das Cidades e deputado estadual, Douglas Ruas, relembrando as dificuldades que Capitão Nelson teve ao assumir a gestão em 2021.

“A situação era super difícil. Uma casa desarrumada, cheia de problemas. Mas o Capitão Nelson valorizou as pessoas de São Gonçalo. Os secretários são gonçalenses, as chefias são gonçalenses. Hoje as coisas estão organizadas, a gente sabe o que fazer, sabe o rumo que vai dar”, completou o deputado federal Altineu Côrtes.



Nesta quinta-feira (22), Capitão Nelson cumpre sua agenda de compromissos de governo na prefeitura e participa de reunião com apoiadores durante a noite.