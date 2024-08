Obras do MUVI: melhorando o trânsito em São Gonçalo - Divulgação

Publicado 25/08/2024 11:45

São Gonçalo - A Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo realizará novas alterações no trânsito em decorrência do andamento das obras do novo corredor viário, o MUVI. As mudanças devem ocorrer no início da próxima semana, quando o trecho atualmente em obras terá a pavimentação concluída, dependendo das condições climáticas.

Os motoristas que vierem do Centro de São Gonçalo no sentido Niterói pelas ruas Jaime Figueiredo e Fontes deverão acessar a via auxiliar (rua de baixo) da Rua Comandante Ari Parreiras na altura do CIUG. Anteriormente, ao chegar próximo ao Ciug pela Rua Fontes, os motoristas acessavam a via de cima, que tinha duplo sentido, para chegar até Neves. Agora, a Rua Comandante Ari Parreiras estará em sentido único de circulação para São Gonçalo na parte de cima e sentido único para Neves/Niterói na parte de baixo.

Os motoristas também devem ficar atentos às novas proibições de estacionamento nas vias em questão. Os acessos às vias adjacentes serão mantidos, sem causar impacto na locomoção dos transeuntes e demais usuários da via.