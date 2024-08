Dimas Gadelha: campanha de candidato a prefeito fez corpo a corpo nesta segunda-feira - Bruno Ramalho

Dimas Gadelha: campanha de candidato a prefeito fez corpo a corpo nesta segunda-feiraBruno Ramalho

Publicado 27/08/2024 00:09

São Gonçalo - Nem o frio nem a chuva tiraram a campanha do candidato Dimas Gadelha das ruas de São Gonçalo. No final de semana Dimas percorreu ao lado da candidata a vice-prefeita Aparecida Panisset a feira de Neves na manhã de domingo e a tarde esteve no Shopping onde almoçou num restaurante Nordestino. A dupla percorreu os corredores do shopping abordando eleitores.

Já na segunda-feira a agenda foi intensa pela manhã e a tarde nas ruas do comércio popular de Alcântara.

Nesta terça-feira, uma mini-carreata seguirá do Coroado até o bairro Rosane pela manhã. Já a tarde será feita uma caminhada pelo bairro Boa Vista.