Capitão Nelson: campanha em São GonçaloDivulgação

Publicado 29/08/2024 19:36

São Gonçalo - Nesta quinta-feira (29), o candidato à reeleição pela prefeitura de São Gonçalo, Capitão Nelson (PL), cumpre compromissos de governo e, durante a noite, participa de três reuniões junto a apoiadores e candidatos a vereador.

Tendo os avanços na saúde como um dos grandes destaques da sua gestão à frente de São Gonçalo, Capitão ressaltou a importância de aumentar oferta de exames para a população gonçalense.

“A clínica da Lagoinha, que está em fase de construção, vai ter tomógrafo, mamógrafo, raio-x. Tudo o que for necessário para descentralizar os equipamentos de saúde. A nossa população é muito grande e nosso município tem 249 quilômetros quadrados. Então os serviços de saúde precisam ser descentralizados e o mais perto possível da casa do gonçalense”, disse Capitão Nelson, que também destacou a entrega da clínica do Colubandê e a construção da clínica de Neves, que assim como a clínica da Lagoinha, também está em construção.

Capitão teve uma noite de quarta-feira (28) com duas reuniões, após um dia movimentado de compromissos de governo. Acompanhado do deputado estadual, Douglas Ruas, o atual prefeito discursou para eleitores no Centro e no Rocha. Durante os encontros com eleitores, Capitão Nelson e Douglas Ruas têm destacado a importância da participação de toda a população no processo eleitoral de outubro.

“O processo eleitoral de 2024 requer muita responsabilidade por parte da nossa sociedade. No dia 6 de outubro, a população gonçalense vai às urnas para escolher seus representantes na Câmara de Vereadores, além do prefeito e vice-prefeito para os próximos quatro anos. É esse o tamanho da relevância desse processo eleitoral para nossa população. Ver tantas pessoas participando das reuniões e interessadas neste processo, é um grande combustível para continuarmos com nosso trabalho”, destacou o deputado estadual, Douglas Ruas.