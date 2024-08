Capitão Nelson, Dimas Gadelha e Viviane Carvalho: os três primeiros colocados na campanha para prefeito em São Gonçalo - Reprodução

Capitão Nelson, Dimas Gadelha e Viviane Carvalho: os três primeiros colocados na campanha para prefeito em São GonçaloReprodução

Publicado 28/08/2024 07:00

São Gonçalo – O atual prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson (PL), lidera as pesquisas de intenção de votos para a prefeitura com 86% dos votos válidos. É o que aponta levantamento feito pelo Instituto Ágora / O DIA. Em segundo lugar aparece Dimas Gadelha (PT) com 8% e, em terceiro, Viviane Carvalho com 3%. Professor Josemar tem 2% e Jaqueline Pedroza e Reginaldo Afonso têm 1%.



Votos válidos são de eleitores que de fato vão votar e escolher alguém em outubro, já desconsiderando os brancos e nulos. Ou seja, para definir o eleito em 1º turno (50% dos votos válidos + 1) é considerado somente o número de eleitores que votaram em um dos candidatos.



Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n.º RJ-02345/2024, a pesquisa foi realizada entre os dias 23 e 24 de agosto de 2024, tendo sido ouvidos 830 eleitores. Atinge um grau de confiança de 95% com margem estimada de erro de aproximadamente 3,4 pontos percentuais para os resultados gerais.



Capitão Nelson também lidera na Estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. Tem 75% e o segundo colocado, Dimas Gadelha, tem 7%. Em terceiro vem Viviane Carvalho, com 3%. Já na espontânea, quando nenhum nome é apresentado, Capitão Nelson aparece com 58%, Dimas com 3% e Viviane com 1%.



Outro ponto da pesquisa é o índice de rejeição, ou seja, em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum. A maior rejeição é do candidato Dimas Gadelha, com 28%, seguido de Professor Josemar, com 6% e do Capitão Nelson, com 5%.



De acordo com a metodologia, amostra foi selecionada em duas etapas; sendo na primeira realizado um sorteio probabilístico das localidades onde as entrevistas foram realizadas, considerando a população com 16 anos ou mais. Na segunda etapa, houve utilização de quotas amostrais proporcionais, baseadas em gênero, faixa etária, escolaridade e renda domiciliar mensal.



Avaliação do governo



A pesquisa também avaliou o atual Capitão Nelson, candidato à reeleição. Ele soma 40% de bom e 39% de ótimo. Regular soma 11%, ruim aparece com 2% e péssimo com 3%. Quando perguntado se o eleitor aprova ou desaprova o trabalho do atual prefeito, 88% aprovam a atual administração.

Veja os resultados



VOTOS VÁLIDOS - Considerando os seguintes candidatos, quem você votaria para prefeito?



Capitão Nelson (PL).......................................................86%



Dimas Gadelha (PT) ......................................................8%



Viviane Carvalho .......................................................... 3%



Professor Josemar (Psol) ................................................2%



Jaqueline Pedroza .........................................................1%



Reginaldo Afonso ..........................................................1%



ESTIMULADA - Se as eleições para Prefeito de São Gonçalo fossem hoje e os candidatos fossem esses, em quem o(a) Sr(a) votaria?



Capitão Nelson (PL).......................................................75%



Dimas Gadelha (PT) ......................................................7%



Viviane Carvalho .......................................................... 3%



Jaqueline Pedroza ..........................................................1%



Professor josemar (Psol) ................................................ 1%



Reginaldo Afonso .......................................................... 1%



Branco ou Nulo ..............................................................4%



Indecisos ......................................................................3%



Não respondeu ..............................................................5%



ESPONTÂNEA - Se as eleições para Prefeito de São Gonçalo fossem hoje, em quem o(a) Sr(a) votaria?



Capitão Nelson.........................................................................58%



Dimas Gadelha......................................................................... 3%



Viviane Carvalho........................................................................1%



Professor Josemar......................................................................0,3%



Douglas....................................................................................0,3%



Rodrigo.....................................................................................0,3 %



Não sabe ou Não Respondeu .......................................................37%