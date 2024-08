Candidato a reeleição Capitão Nelson: destacando a importância do Restaurante do Povo - Divulgação

Publicado 27/08/2024 17:53

Niterói - Nesta terça-feira (27), Capitão Nelson iniciou o dia cumprindo sua agenda de compromissos de governo em diferentes pontos da cidade. O candidato à reeleição pela prefeitura de São Gonçalo também realizou gravações para programas de TV da propaganda eleitoral.

O atual prefeito participou de dois encontros com candidatos a vereador na segunda-feira (27). O primeiro deles foi realizado no bairro Colubandê, com o candidato Jair Produções. A segunda reunião foi realizada no bairro Sacramento, com o candidato Edson Simpatia. Nas reuniões, Capitão esteve acompanhado do vice-prefeito em sua chapa, João Ventura, e do deputado estadual Douglas Ruas.

“Nós temos que prestar um serviço decente e de qualidade para a população. Lembram daquele ‘esqueleto’ que ficava atrás da igreja católica no Alcântara, que ficou abandonado por mais de dez anos? Hoje temos ali o Restaurante do Povo, com comida de qualidade! Conseguimos dar segurança alimentar para milhares de pessoas”, comemorou Capitão Nelson, ressaltando a importância social do Restaurante do Povo, que serve 3 mil refeições diariamente a preços simbólicos.

O deputado estadual Douglas Ruas destacou os investimentos que têm sido realizados através de parcerias, garantindo que São Gonçalo conquistasse avanços esperados há anos pela população. "São muitos avanços em pouco tempo. Graças à força do povo gonçalense, a gente tem hoje a oportunidade de trazer investimentos do governo do Estado para nossa cidade. Só aqui em são Gonçalo são mais de R$600 milhões em investimentos. Essas conquistas são fruto de muito trabalho e dedicação. Em três anos e meio, Capitão Nelson conseguiu fazer São Gonçalo avançar nas mais diversas áreas", disse o deputado, que acompanhou Capitão Nelson na primeira agenda da noite.

Nesta terça-feira, Capitão Nelson tem duas agendas noturnas com candidatos a vereador e apoiadores.