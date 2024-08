Dimas Gadelha: campanha eleitoral em São Gonçalo - Bruno Ramalho

Publicado 30/08/2024 07:40

São Gonçalo - Dimas Gadelha, candidato da coligação "São Gonçalo Merece Muito Mais" fez corpo a corpo pelos bairros Rio do Ouro e Arsenal nesta quinta-feira. Ao longo da caminhada ele conversou com moradores e comerciantes sobre a implantação das políticas públicas de Maricá em São Gonçalo.

"Vamos trazer as melhores políticas públicas para São Gonçalo, a exemplo de Maricá que implementou a moeda social que atinge mais de 90 mil pessoas e dos ônibus de graça que atendem toda a cidade. A gente sabe que São Gonçalo pode e merece e vamos fazer. Basta ter força de vontade e trabalhar com prioridades, como Quaquá e Fabiano Horta fizeram em Maricá", explicou.

Dimas ganhou apoio da população, a exemplo da dona Val que falou do sei desejo de ver a cidade de São Gonçalo melhor.

"Minha irmã mora em Itaipuaçu e lá as coisas são bem diferentes, queria ver um pouquinho do que a Prefeitura faz lá aqui, mas o prefeito aqui não pensa no povo não. Eu voto no Dimas Gadelha e quando vi que ele tava no bairro parei para dar um abraço", comemorou a moradora do bairro Arsenal.

Nesta sexta-feira, Dimas caminha pelo centro comercial de Alcântara ao lado do deputado federal Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo.