Dimas Gadelha: campanha como ex-presidente do Flamengo em São Gonçalo - Bruno Ramalho

Dimas Gadelha: campanha como ex-presidente do Flamengo em São GonçaloBruno Ramalho

Publicado 31/08/2024 00:21

São Gonçalo - Bandeira de Mello, deputado federal e ex-presidente do Flamengo, fez corpo a corpo a corpo no calçadão de Alcântara ao lado do candidato da Coligação "São Gonçalo Merece Muito Mais" Dimas Gadelha.

Ao longo da caminhada na manhã desta sexta-feira,30, Bandeira foi muito assediado por populares e torcedores do Flamengo. Dimas que também é flamenguista aproveitou para falar dos seus projetos de campanha e garantir que o apoiador Bandeira de Mello vai ser um aliado em sua possível gestão.

"Bandeira de Mello é um grande gestor, ele tirou o Flamengo de uma situação super dificil e elevou o nível, colocou o Flamengo em outro patamar. Ele vai trazer para São Gonçalo um pouco de sua experiência. Um grande amigo e uma grande liderança, uma honra tê-lo aqui em São Gonçalo ao meu lado", disse Dimas.



Já o ex-presidente do Flamengo pediu votos para o amigo deputado federal e candidato a prefeito Dimas. "A melhor opção para São Gonçalo é sem dúvidas o Dimas Gadelha. A população goncalense merece uma cidade melhor e as melhores propostas são do Dimas", afirmou Bandeira de Mello.



Nas ruas de Alcântara, a população também aprovou a dupla. "O Bandeira de Mello tirou o Flamengo da lama e fez uma gestão de sucesso. A nação rubro negra aprova muito e saber que o Dimas tem o apoio dele é bom. Estou conhecendo as propostas dos candidatos agora e sei que a cidade precisa de mudanças, pois as coisas não estão legais por aqui", relatou o jovem Lucas dos Santos, de 19 anos.



A tarde o candidato da coligação fez caminhada pelo bairro Rocha, ao lado de candidatos a vereador da coligação que reúne PT, PCdoB, PV, PSB, PDT e PSD.



Neste sábado, 31 de agosto, Dimas caminha pelos bairros Sete Pontes e Santa Catarina pela manhã. Já a tarde o candidato estará em Alcântara novamente, mas dessa vez irá em direção a Estrada Raul Veiga.