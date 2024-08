Capitão Nelson: campanha incluiu bate papo com candidatos a vereador - Divulgação

Publicado 31/08/2024 00:16

São Gonçalo - O candidato à reeleição como prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson (PL), teve um grande encontro político na manhã desta sexta-feira (30) com o governador do Estado, Cláudio Castro e todos os vereadores da coligação São Gonçalo no Caminho Certo, no bairro Estrela do Norte.

A reunião de apoio à candidatura de Capitão Nelson contou com a participação do vice-prefeito na chapa, João Ventura; do deputado federal Altineu Côrtes e dos deputados estaduais Douglas Ruas, Bruno Boaretto e Anderson Moraes, além do senador suplente Bruno Bonetti.

O governador Claudio Castro relembrou 2020, logo após o resultado das eleições municipais, onde Capitão Nelson saiu vitorioso como prefeito eleito de São Gonçalo. Ele também contou que recebeu a visita de Capitão e Douglas Ruas em um encontro mediado pelo líder do PL na Câmara dos Deputados, o deputado federal Altineu Côrtes.

“Achei que seria uma visita de cortesia, pois eles ainda estavam comemorando. Chegaram com uma pasta cheia de projetos. Falei pra ele comemorar e no ano seguinte, voltar e mostrar esses projetos. Ele me respondeu o seguinte: ‘Não, governador, o trabalho em São Gonçalo vai começar agora’. E ali começava uma grande parceria”, contou Claudio Castro, que também ressaltou aos candidatos e candidatas a vereador, a importância de apresentar o trabalho realizado por Capitão aos eleitores.

Capitão Nelson relembrou os anos nos quais São Gonçalo permaneceu sem representatividade política e sem grandes obras sendo realizadas. “A maioria das obras que temos em andamento hoje, são realizadas em parceria com o governador Cláudio Castro. São Gonçalo, a segunda maior cidade do Rio de Janeiro, por décadas foi deixada por causa de descasos políticos. Nós somos uma grande força política no cenário do Estado”, disse Capitão Nelson.

“São Gonçalo foi deixado de lado pelas últimas gestões do governo do Estado, por brigas políticas. Todo mundo vinha aqui em época de eleição e depois virava as costas para o nosso município. Pela primeira vez na história, nós temos um governador que frequenta nossa cidade durante todo o ano entregando melhorias para o nosso povo gonçalense”, disse o deputado estadual Douglas Ruas, destacando obras realizadas em parceria entre a prefeitura e o Estado, como o Restaurante do Povo, Muvi, obras em Vista Alegre, Jardim Bom Retiro e Parque RJ.

“É primeira vez na história em que os candidatos vão fazer campanha com um prefeito que tem 86% dos votos válidos”, disse o deputado Federal Altineu Côrtes, lembrando a última pesquisa eleitoral divulgada sobre as eleições para prefeito em São Gonçalo e ressaltando a importância da parceria com o Governo do Estado para os avanços em obras de infraestrutura.

Também nesta sexta-feira (30), teve início a propaganda eleitoral obrigatória de rádio e TV. No primeiro programa apresentado à população gonçalense, Capitão Nelson destacou a mudança de vida para os moradores, em especial na área da saúde, com o Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR). “Nos programas eleitorais será apresentado não só o trabalho que realizamos até aqui, como também o trabalho que ainda queremos realizar para seguir no processo de transformação da nossa cidade”, destacou Capitão Nelson. Na noite da última quinta-feira (29), o atual prefeito teve uma agenda movimentada com três encontros seguidos, junto a eleitores e vereador e candidatos a vereador, nos bairros São Miguel, Paraíso e Estrela do Norte. Nesta sexta-feira, após cumprir compromissos de governo, Capitão Nelson teve encontros com candidatos a vereador durante a noite.