Dimas Gadelha: candidato a prefeito está em campanha pelos bairros da cidadeBruno Ramalho

Publicado 31/08/2024 22:08

São Gonçalo - Educação não é gasto, é investimento. Com essa afirmação, Dimas Gadelha iniciou sua caminhada pelos bairros Santa Catarina e Barro Vermelho na manhã deste sábado. O candidato da coligação "São Gonçalo Merece Muito Mais" promete investir em creches e escolas de tempo integral, ensino profissionalizante e bolsas de ensino universitário.

"Investir em Educação é a chave para um futuro melhor, rico e próspero. Tenho o compromisso de construir creches e garantir tempo integral nas creches e também nas escolas. Nesses últimos anos nenhuma escola foi construída. Como pretendem mudar os rumos da cidade?", questionou Dimas.

O candidato que tem apoio do PT, PCdoB, PV, PSB, PSD e do PDT também já tem em seu plano de governo o apoio ao ensino profissionalizante e superior.

"A gente quer que mais pessoas tenham acesso a cursos técnicos e também universidades, a exemplo de Maricá que tem o passaporte universitário e financia cursos de engenharia, direito e até medicina entre outros. No futuro essas pessoas estarão formadas e qualificadas para ampliar suas chances no mercado de trabalho e na economia da cidade", declarou Dimas Gadelha em frente à um Ciep em São Gonçalo, lembrando que Darcy Ribeiro e Brizola foram duas inspirações para a construção do seu Plano de Governo na área da educação.

Neste domingo, 1° de setembro, Dimas e Aparecida Panisset, sua candidata a vice-prefeita, estarão em mini carreata pelos bairros de São Gonçalo, com concentração no praça do Galo Branco a partir das 9h30.