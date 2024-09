Pátio Alcântara: parceria com a Estácio e serviços gratuitos - Divulgação

Publicado 01/09/2024 17:44

São Gonçalo - Nos dias 02 e 03 de setembro o Shopping Pátio Alcântara, em parceria com a Estácio, promoverá uma ação social que beneficiará a comunidade local com uma série de serviços gratuitos.

As atividades serão realizadas no 2º piso, em frente à loja Futtebol, e contemplam desde assistência jurídica até orientações de saúde.



Programação



02 de Setembro:



- 09h às 12h: Atendimento à população com assistência jurídica.



- 12h às 16h: Oficinas de inovação e empreendedorismo para jovens.



- 14h às 17h: Avaliação postural, teste de flexibilidade e índice de massa corporal (IMC).



- 14 às 17h - Testes rápidos - dosagem de glicemia e aferição de pressão arterial, tipagem sanguínea. Exposição Interativa de Microscopia com amostras de células sanguíneas e tecidos, permitindo que o público visualize e aprenda mais sobre as células.



03 de Setembro:



- 09h às 12h: Orientações quanto ao uso racional de medicamentos e descarte correto; atendimento à população com assistência jurídica.



- 14h às 16h: Atendimento à população com assistência jurídica.



- 14h às 17h: Aferição de pressão arterial, glicemia, avaliação de risco para diabetes, e orientações de saúde para a população.



A ação tem como objetivo promover o bem-estar e a conscientização sobre questões importantes como saúde, empreendedorismo e assistência jurídica, oferecendo à comunidade serviços essenciais de forma acessível.

Serviço:



Evento: Ação Social em Parceria com a Estácio

Datas: 02 e 03 de setembro

Local: 2º piso, em frente à loja Futtebol

Horário: Conforme programação

Valor: Entrada Gratuita













