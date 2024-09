São Gonçalo: um mês inteiro de arte e cultura para a população - Divulgação

São Gonçalo: um mês inteiro de arte e cultura para a populaçãoDivulgação

Publicado 04/09/2024 11:59

São Gonçalo - O Teatro Municipal George Savalla Gomes irá receber, neste mês de setembro, diversas atrações que prometem agradar os mais variados públicos. Desde música até apresentações de comédia, confira a lista dos eventos para os quais o teatro será palco.





No dia 6, a partir das 20h, o gonçalense Will Silva irá apresentar seu show solo "De São Gonçalo pro Mundo". Com a classificação etária de 16 anos e um show gratuito, Will, que faz stand-up desde 2019, vai contar suas histórias com seu nome peculiar, sua forma de observar a sua cidade natal e relacionamentos frustrados para gerar risadas e reflexão sobre questões como pobreza, criminalidade, racismo, relacionamentos. O ingresso pode ser obtido no link:



No dia 7, às 19h, o cantor Edu irá apresentar seu show "Edu Ao Vivo". Durante sua apresentação, o artista, que é natural de Itaboraí, promete trazer suas interpretações de músicas atuais, dos anos 90 e autorais. O artista independente é dono dos hits "Diz que Vem", "Efeito", "Tudo Acabou", Olha pra Mim" e "Te Beijar". Os ingressos custam R$ 15 e podem ser obtidos pelo link:



No dia 8, a partir das 20h, será exibido o espetáculo "A Diretora É Uma Comédia", abordando o cotidiano de uma escola de forma leve e bem humorada. Margareth Pinto é uma atrapalhada diretora, que convoca todos os professores para uma reunião, pontuando diversos assuntos referentes a unidade escolar. Rola de tudo nesse encontro e sobra pra todo mundo. Os ingressos estão disponíveis no link: Nos dias 4 e 5, a partir das 20h, o Teatro Municipal receberá o espetáculo teatral "As Meninas Velhas". Apresentado através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, a peça reúne as amigas sessentonas de espirito libertario Corina (Nadia Nardini), Zuleika (Lucinha Lins), Norma (Barbara Bruno) e Edith (Sonia de Paula) que debatem sobre a vida e compartilham tristezas e alegrias. A classificação etária é 12 anos, os ingressos variam entre R$ 30 e R$ 60 e estão disponíveis no link: https://www.sympla.com.br/evento/as-meninas-velhas/2586655?referrer=www.google.com. No dia 6, a partir das 20h, o gonçalense Will Silva irá apresentar seu show solo "De São Gonçalo pro Mundo". Com a classificação etária de 16 anos e um show gratuito, Will, que faz stand-up desde 2019, vai contar suas histórias com seu nome peculiar, sua forma de observar a sua cidade natal e relacionamentos frustrados para gerar risadas e reflexão sobre questões como pobreza, criminalidade, racismo, relacionamentos. O ingresso pode ser obtido no link: https://www.sympla.com.br/evento/will-silva-em-sao-goncalo-show-solo-de-humor/2579792. No dia 7, às 19h, o cantor Edu irá apresentar seu show "Edu Ao Vivo". Durante sua apresentação, o artista, que é natural de Itaboraí, promete trazer suas interpretações de músicas atuais, dos anos 90 e autorais. O artista independente é dono dos hits "Diz que Vem", "Efeito", "Tudo Acabou", Olha pra Mim" e "Te Beijar". Os ingressos custam R$ 15 e podem ser obtidos pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/edu-ao-vivo/2593659?referrer=www.google.com. O evento foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo e tem o apoio da Secretaria de Cultura da Prefeitura de São Gonçalo.No dia 8, a partir das 20h, será exibido o espetáculo "A Diretora É Uma Comédia", abordando o cotidiano de uma escola de forma leve e bem humorada. Margareth Pinto é uma atrapalhada diretora, que convoca todos os professores para uma reunião, pontuando diversos assuntos referentes a unidade escolar. Rola de tudo nesse encontro e sobra pra todo mundo. Os ingressos estão disponíveis no link: https://www.sympla.com.br/evento/a-diretora-e-uma-comedia-08-de-setembro-sao-goncalo-rj/2595855?referrer=www.google.com e os preços variam entre R$ 35 e R$ 70. A classificação etária é de 14 anos.





No dia 13, às 20h, o cantor gonçalense PETER irá apresentar seu show solo "Canto das Águas". Do Pop à MPB e sempre trazendo referências da Black Music, PETER relembra as origens do seu canto e suas novas inspirações com um show moderno, conceitual e que contará com convidados ilustres e pessoas que fazem arte e a diferença em São Gonçalo. Em novembro, o artista irá lançar seu novo EP denominado "Ouro". Os ingressos estarão disponíveis pelo Sympla.



No dia 14, com uma sessão às 19h e outra às 20h30, o Centro de Artes Dimensões (CENARTE), mais os projetos RUMO e FELP, apresentarão o espetáculo "Cenarte - Tempo de Florescer", com apresentações de ballet contemporâneo e jazz. Os ingressos custam R$ 35 para quem comprar meia ou de forma antecipada no Cenarte (pelo telefone (21) 96782-2372) e nos projetos Rumo (localizado no Ciep 250 no Gradim) ou Felp (localizado no Condomínio Cozumel 2, no Jóquei).



No dia 16, às 19h, o Teatro Municipal receberá o "Festival Ilumina", descrito como um dispositivo para agregar, estimular e potencializar ações de diversos segmentos da arte e do esporte a fim de resgatar a cidadania da coletividade do município. O evento conta com a presença de Altay Veloso, Conceição Evaristo, Helena Theodoro e João Luiz (Corujão). A entrada é gratuita e o classificação é livre. No dia 12, a partir das 21h, Douglas de Lima irá apresentar o espetáculo "Vida de Crente II: O Inimigo Agora É Outro!". Com uma comédia saudável para toda família, Douglas irá contar suas experiências com bordões de sucessos e identificações para um público cristão que ama verdadeiramente uma vida de crente. Vale destacar que o artista fez sucesso com o espetáculo anterior: “Vida de Crente”. Com classificação etária livre, os ingressos variam entre R$ 45 e R$ 90, podendo ser obtidos pelo link: https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-douglas-di-lima-em-sao-goncalo-vida-de-crente-teatro-municipal-de-sao-goncalo-comedia-stand-up-2955475441837.html. No dia 13, às 20h, o cantor gonçalense PETER irá apresentar seu show solo "Canto das Águas". Do Pop à MPB e sempre trazendo referências da Black Music, PETER relembra as origens do seu canto e suas novas inspirações com um show moderno, conceitual e que contará com convidados ilustres e pessoas que fazem arte e a diferença em São Gonçalo. Em novembro, o artista irá lançar seu novo EP denominado "Ouro". Os ingressos estarão disponíveis pelo Sympla.No dia 14, com uma sessão às 19h e outra às 20h30, o Centro de Artes Dimensões (CENARTE), mais os projetos RUMO e FELP, apresentarão o espetáculo "Cenarte - Tempo de Florescer", com apresentações de ballet contemporâneo e jazz. Os ingressos custam R$ 35 para quem comprar meia ou de forma antecipada no Cenarte (pelo telefone (21) 96782-2372) e nos projetos Rumo (localizado no Ciep 250 no Gradim) ou Felp (localizado no Condomínio Cozumel 2, no Jóquei).No dia 16, às 19h, o Teatro Municipal receberá o "Festival Ilumina", descrito como um dispositivo para agregar, estimular e potencializar ações de diversos segmentos da arte e do esporte a fim de resgatar a cidadania da coletividade do município. O evento conta com a presença de Altay Veloso, Conceição Evaristo, Helena Theodoro e João Luiz (Corujão). A entrada é gratuita e o classificação é livre.

No dia 20, às 19h, a Orquestra Municipal de São Gonçalo irá se apresentar, de forma gratuita, em um concerto alusivo ao aniversário de São Gonçalo. O evento está sujeito à lotação do Teatro.

No dia 21, às 18h, a Academia Gonçalense de Artes e Ciências (AGLAC) irá celebrar seus 50 anos. Durante o evento, que será gratuito, serão entregues medalhas comemorativas aos membros da academia, reconhecendo suas contribuições para a cultura e a ciência. O hall do teatro será transformado em um espaço de exposições, onde os visitantes poderão apreciar os trabalhos dos acadêmicos, incluindo obras literárias, quadros e até mesmo uma seção dedicada à astronomia.

Na parte interna do teatro, haverá apresentações de poesia e música, enriquecendo a noite com performances que destacam o talento dos integrantes da academia. Além disso, um telão exibirá a história completa da AGLAC, desde sua fundação até os dias atuais, permitindo ao público uma imersão na trajetória dessa importante instituição cultural de São Gonçalo. O evento está sujeito à lotação do Teatro.

No dia 26, a partir das 10h, o Teatro Municipal receberá o "Momento Musical Salvatori", projeto que tem como objetivo oferecer uma seresta ao grande público, de forma acessível e gratuita na região central de São Gonçalo. O evento fará alusão ao Dia do Idoso, celebrado no dia 1° de outubro. A entrada é gratuita e o evento está sujeito à lotação do local.