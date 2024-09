Capitão Nelson: prefeito candidato à reeleição fez caminhada e se reuniu com vereadores - Divulgação

Capitão Nelson: prefeito candidato à reeleição fez caminhada e se reuniu com vereadoresDivulgação

Publicado 04/09/2024 20:21

São Gonçalo - O candidato à reeleição como prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, teve uma manhã e tarde de agenda movimentada nesta quarta-feira (4). Após cumprir compromissos de governo na parte da manhã, Capitão Nelson realizou uma caminhada no bairro Santa Catarina, onde recebeu o carinho de eleitores e falou sobre as eleições municipais de outubro.

“Capitão Nelson está fazendo um trabalho muito bom e a gente tem que reconhecer. As pessoas tinham vergonha de falar que eram de São Gonçalo. Hoje você vê São Gonçalo e sabe que vai ficar ainda melhor. A Avenida Maricá era cheia de buracos, o Alcântara era largado. Capitão Nelson está fazendo pela nossa cidade e a gente precisa de pessoas iguais a ele”, disse a comerciante Ivy Varela.

Na última terça-feira (3), Capitão participou de dois encontros com candidatos a vereador que reuniram centenas de eleitores nos bairros Paraíso e Alcântara. Durante a reunião no Alcântara, o prefeito falou do trabalho que realizou nos atendimentos de saúde e no cuidado especial com as revitalizações das 48 Unidades de Saúde da Família na cidade.“Assim como o PAM Alcântara, que eu tirei daqui e hoje os pacientes são atendidos no Ciesg, mudamos a cara da saúde na cidade. São 117 postos de saúde em São Gonçalo. Quando assumimos a gestão, era um pior do que o outro. De acordo com a população que temos no município, os governos anteriores pensaram de forma muito pequena. Somos a segunda maior cidade do estado do Rio de Janeiro, então, tudo aqui tem que ser grande”, disse Capitão Nelson.

Nas reuniões de terça-feira, o prefeito foi acompanhado do deputado estadual Douglas Ruas, que falou sobre a grande importância de a população escolher representantes comprometidos com os gonçalenses. Na noite desta quarta-feira, Capitão Nelson realizou duas reuniões com candidatos a vereador.