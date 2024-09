São Gonçalo: ações gratuitas em shopping para conscientizar a respeito do daltonismo - Divulgação

São Gonçalo: ações gratuitas em shopping para conscientizar a respeito do daltonismoDivulgação

Publicado 05/09/2024 09:17

São Gonçalo - No dia 06 de setembro o São Gonçalo Shopping e o Pátio Alcântara realizam eventos para marcar o Dia Mundial do Daltonismo, ampliando a conscientização sobre essa condição visual que afeta milhões de pessoas no Brasil e no mundo.

No São Gonçalo Shopping, as atividades acontecerão no espaço Collor Add, transformado em um ambiente imersivo e educativo. Os visitantes poderão participar de diversas atividades interativas, como adesivos no chão que simulam a percepção visual de pessoas daltônicas, um jogo da memória temático e uma oficina de pintura com óculos especiais que reproduzem a visão de quem possui daltonismo. Panfletos informativos também serão distribuídos, trazendo mais conhecimento sobre a condição.



Já no Pátio Alcântara, a campanha “Colorindo do Meu Jeito” será realizada em parceria com o Dr. Vision. A ação contará com um lounge no primeiro piso, em frente à loja Dr. Vision, onde serão oferecidos testes de Ishihara para identificar o daltonismo, dinâmicas com óculos especiais, e a divulgação do alfabeto das cores Coloradd, desenvolvido para ajudar daltônicos a identificarem as cores.



Essas iniciativas visam proporcionar ao público uma nova perspectiva sobre as cores, destacando a importância da inclusão e da empatia com as pessoas que convivem com o daltonismo.



A NIAD é a primeira administradora de shopping centers da América Latina a incluir o alfabeto das cores para daltônicos nos empreendimentos. Desde maio, quando iniciou a parceria internacional inédita com a ONG portuguesa criadora do alfabeto, a companhia vem atuando como plataforma de multiplicação da mensagem do ColorADD entre milhares de pessoas que visitam os shoppings administrados em três estados e no Distrito Federal. Uma iniciativa de inclusão que possibilita uma experiência de compra completa para mais de nove milhões de brasileiros que convivem com esse distúrbio da visão.



Serviço

Evento: Dia Mundial do Daltonismo



Local: São Gonçalo Shopping

Data: 06/09

Horário: 16h às 22h



Local: Espaço Collor Add - Pátio Alcântara - 1º piso, em frente à loja Dr. Vision

Data: 06/09

Horário: 09h às 17h